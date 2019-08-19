廣運大規模參與自動化展 首度公開大型數據中心散熱系統

台北國際自動化展即將開展，廣運 (6125-TW) 主管今 (19) 日表示，廣運將租用會場 25 個攤位參展，為公司歷來參展規模最大，同時，也將在會場展出最新介入高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備。

台北國際自動化展將於 8 月 21 日起，在貿協南港展覽館一、二館展出，為 7 月以來的兩項自動產產業大型展出之一，參展廠商也包括松下、德國西門子、台達電 (2308-TW)、高明鐵 (4573-TW)、台灣 EPSON、研華 (2395-TW)、直得 (1597-TW) 等。

廣運成立至今已 43 年，客戶實績遍及世界各地，在台灣、中國、越南等地區擁有 10 座工廠，兩岸接單多地生產的模式，使資源能更靈活調度。最新介入的事業則為鎖定台灣、中國大陸兩地需求快速升溫的大型散熱系統，且目前也有兩岸多個合作案進行開發中。

廣運針對其首度公開的高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備指出，「散熱」將會是未來數據中心或機房伺服器最棘手技術；因應 AI、物聯網普及應用及 5G 網路通訊時代的新技術需求，資料中心數伺服器數據運算需求大,，導致機房廢熱量非常高，為此機房、數據中心散熱需求因此大幅提高，由廣運自行開發出「高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備」，節省建置成本至少 20% 及節省電費至少 30%，並將機房環境監控及能源管理決策數據化、行動化、可視化，為客戶數據中心機房提供最佳的散熱技術服務。

而針對目前資料中心、基地台、伺服器所需求日殷的散熱技術及設備，包括健策 (3563-TW)、高力熱處理 (8996-TW)、聯德 - KY(4912-TW) 都積極切入，而高力熱處理也已有與系統廠商合作出貨給中國大陸電商資料中心的實際銷售業績。

廣運執行長謝明凱表示，目前在自動化設備、倉儲系統接單強勁，除美中貿易戰促使不少台商回流台灣、或轉赴東南亞設廠，傳統產業也加快腳步推動自動化生產、智慧工廠，使得自動化設備接單暢旺。

廣運也估計，2019 年整體自動化設備業績將較去年成長 20-30%，預期今年東南亞市場營收貢獻占比，將從 2018 年的 5%，大幅提升到 15% 以上。

廣運目前手中承接的案件，包括杏一醫療 (4175-TW) 投入逾 12 億元，新建桃園楊梅設立的全新智慧物流中心，其內部智慧倉儲系統建置，由廣運以 1.34 億元承建。

廣運在今年 4 月完成處分桃園中壢廠近萬坪土地及廠房，並在第 2 季入帳，廣運受惠於自動化設備本業業績回溫，加上出售中壢廠房獲利入帳，第 2 季稅後純益 16.98 億元，轉虧為盈，單季每股純益 6.92 元，創新高。廣運上半年毛利率 10.91%，稅後純益 16.6 億元，每股純益 6.76 元，由去年同期轉正。截至第 2 季底，每股淨值拉升到 19.94 元。