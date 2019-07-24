廣運處分中壢廠收益確定入帳 貢獻Q2 EPS 7元

廣運 (6125-TW) 4 月完成處分桃園中壢廠近萬坪土地及廠房，預估處分利益約 19 億元，貢獻廣運每股純益高達 7 元，廣運今 (24) 日答覆小股東詢問，也指出確定第 2 季入帳，此外，廣運集團太陽能業務移往越南後，目前接單也正向走揚。

廣運自動化設備及電子 EMS 業務成長中，旗下子公司太極能源 (4934-TW) 也因應市場變化，將台灣及昆山產能遷往越南，桃園中壢廠近萬坪土地及廠房，4 月以 25.68 億元，賣給台達電 (2308-TW)，處分利益估約 19 億元，並將在第 2 季財報認列。

廣運原持有中壢廠萬坪土地及廠房，持有成本 5.23 億元，是廣運 2003 年購自台灣飛利浦，土地面積 9726 坪，廠房面積 1.24 萬坪，由於廣運現有新北市新瑞芳廠可運用，因此將桃園中壢廠土地及廠房租給子公司太極能源使用，但太極能源今年 6 月完成越南第二階段產能建置，也將自該廠遷出，廣運董事會因此決議，處分中壢廠資產，由台達電承接。

廣運子公司太極能源將在台灣中壢及昆山產能遷往越南，今年 6 月完成第二階段產能建置，預計開出 200MW 的高效晶片及 450MW 的多晶電池晶片，廣運主管今天指出，目前太陽能產業的市場供需狀況出現良性的發展，太極能源越南廠目前接單也呈現正向走揚，產能利用率也明顯提高。

廣運今天除息約 0.5 元，除息參考價 14.4 元，盤中填息已逾 5 成。