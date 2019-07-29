台北國際自動化展將開展 廣運今年大規模參展

台北國際自動化展即將開展，今年參展廠商包括松下、德國西門子、台達電 (2308-TW)、高明鐵 (4573-TW)、台灣 EPSON、研華(2395-TW)、直得(1597-TW) 等，廣運機械 (6125-TW) 今(29) 日表示，廣運將租用會場 20 個攤位參展。

台北國際自動化展將於 8 月 21 日起，在貿協南港展覽館展出，為 7 月以來的兩項自動產產業大型展出之一。

廣運成立至今已 43 年，客戶實績遍及世界各地，在台灣、中國、越南等地區擁有 10 座工廠，兩岸接單多地生產的模式，使資源能更靈活調度。

廣運執行長謝明凱表示，目前在自動化設備、倉儲系統接單強勁，除美中貿易戰促使不少台商回流台灣、或轉赴東南亞設廠，傳統產業也加快腳步推動自動化生產、智慧工廠，使得自動化設備接單暢旺。

廣運也估計，2019 年整體自動化設備業績將較去年成長 20-30%，預期今年東南亞市場營收貢獻占比，將從 2018 年的 5%，大幅提升到 15% 以上。

廣運目前手中承接的案件，包括杏一醫療 (4175-TW) 投入逾 12 億元，新建桃園楊梅設立的全新智慧物流中心，其內部智慧倉儲系統建置，由廣運以 1.34 億元承建。

廣運在今年 4 月完成處分桃園中壢廠近萬坪土地及廠房，預估處分利益約 19 億元，貢獻廣運每股純益 7 元，廣運指出確定第 2 季入帳，此外，廣運集團太陽能業務移往越南後，目前接單也正向走揚。