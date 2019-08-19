〈觸控展將開展〉聚焦智慧生活4大面向 2030年商機上看2兆元

智慧顯示與觸控展 2019 Touch Taiwan 將於 8 月 28 日至 30 日盛大舉行，國內外顯示器供應鏈將齊聚一堂，TDUA 台灣顯示器產業聯合總會副秘書長王信陽表示，展場將聚焦智慧醫療、智慧移動、智慧零售、智慧育樂等 4 個面向，也預估 2030 年智慧顯示面板商機將達 2 兆元。

王信陽表示，美中貿易戰讓產業回流到台灣，如果能適時把握科技資金的能量，將能為產業在危機中抓住契機，而這次的 Touch Taiwan 觸控展將跨足智慧生活搶攻未來商機，聚焦，包含智慧醫療、智慧移動、智慧零售、智慧育樂等 4 個面向。

王信陽進一步指出，預估智慧顯示面板整合商機到 2030 年將創造 2 兆產值，特別是在智慧生活顯示產業，包含場域情境、零售、移動交通、醫療健康照護方面，都還有很多的發展空間，而在智慧機械，台灣廠商也建立自主工控顯示器不必仰賴外商，達到 AI 智慧製造，醫藥生技方面，產業界也與北醫合作打造自主生產醫學檢測設備顯示器，推出醫療用 LED、OLED。

TDUA 台灣顯示器產業聯合總會副理事長梁茂生表示，近年來面板產業面臨供過於求、價格挑戰，包括韓國、中國廠商紛紛減產因應，但也看到韓國政府日前大動作宣布投入資金扶植顯示器產業，也希望台灣政府能夠重視並協助廠商突破重圍，去年台灣顯示器產業貢獻 GDP 約 8%，因此日前才提出希望政府將撥給顯示器產業的科技預算提高到 8%。

梁茂生表示，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期也都積極調整經營策略、模式，創立新事業部門，轉型成為未來數位轉型解決方案的提供者，並提高附加價值，構築 2030 年智慧生活的願景。