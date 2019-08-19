【安聯投信】高收債又獲青睞 短年期抗波動

美中貿易衝突延續、歐洲最新經濟數據不佳等情勢使得資金持續流入公債避險，激勵全球政府債券上周持續走揚；從資金流向的角度觀察，除新興市場外，高收益債及投資等級債市上周資金皆呈正流入狀態，其中，投資等級債受惠於市場避險情緒，擴大流入幅度，而高收益債資金則是由負轉正。

安聯投信指出，美中貿易紛擾短期恐難以落幕，歐洲近期經濟表現也出現警訊，根據歐盟統計局上周公布資訊，歐元區第 2 季 GDP 成長率為 0.2%，僅為第 1 季的一半，引發市場擔憂，帶動避險性債券如投資等級債與公債上周出現強勁漲勢，其中全球政府債漲幅約達 1.22%。在避險資金持續湧入下，美國 10 年期公債殖利率更是一度低於 2 年期公債殖利率，此一「殖利率倒掛」現象引起投資人對經濟走弱的疑慮，進而衝擊全球股市。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，上周一度出現的美國公債殖利率倒掛現象對市場造成震撼，根據過去經驗，長年期公債殖利率與低於短年期時常是經濟衰退的預告，然而進一步分析可發現，由於在 2008 年金融海嘯後，各國央行長期採取的量化寬鬆政策早已壓低了中長期的利率，加上近 10 年來多國陸續進入負利率或零利率狀態，使得全球資金為尋求收益而流入美債也壓低了殖利率。

此外，從總經面觀察，由於美國近期經濟數據表現如失業率、核心消費支出以及企業獲利等仍然強勁，加上有聯準會（Fed）預防性降息支撐，降低了銀行的信貸風險，綜合上述分析，此次的殖利率曲線倒掛的確可能反應了成長的放緩，但不必然等於經濟衰退即將出現。

在越來越多國家進入零利率負利率的此刻，全球已逐漸邁入「低利時代」，良好的收益日益難尋，謝佳伶指出，根據過去經驗，若要獲得較佳的收益，往往需承受更大的風險，令部分投資人卻步，然而，過去較少受到市場注目的「美國短年期高收益債」除擁有高收益債較佳的息收與成長潛力外，受惠於發行的美國企業獲利表現信用評等良好，在違約及波動風險方面也勝出一籌，加上美國經濟基本面表現仍為全球龍頭，美國短年期高收益債在此刻為兼具「發現收益」以及「降低波動」的投資新寵。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平指出，觀察新興市場近期的經濟表現，可發現新興市場整體製造業採購經理人指數（PMI）在 7 月已重回 50 榮枯線上，除較前月成長外，整體成長動能也已較已開發市場佳。

進一步分析，可發現相較於拉丁美洲近期政經動盪與中東歐非地區受到鄰近歐元區表現拖累，亞洲國家表現相對優異；在此同時，由於新興亞洲多國央行近期已紛紛降息，並預期接下來會有更多國家加入此一行列，更低的利率除了可強化亞洲企業的償債能力，帶來的充沛資金挹注也有利於亞洲債市進一步成長，其中，亞洲高收益債除了有勝過同為新興市場中拉丁美洲及東歐的年化報酬率，更有相對溫和的年化波動度，換言之，單位風險報酬可期，值得投資人關注。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。

安聯動力亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR4，適合正在尋求較高回報債券基金並願意承受投資於新興市場債券的較高風險的投資者。