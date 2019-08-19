【安聯投信】牛熊莫測 多元資產追漲抗跌

美國及英國公債殖利率曲線雙雙倒掛，引發市場緊張，美股主要指數受到衝擊，上周走勢震盪；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除美國市場資金小幅流入約 4.41 億美元外，包括歐洲、亞洲、拉美與新興市場股市資金多呈淨流出狀態，資金由股市流入債市避險，法人認為，「殖利率曲線倒掛」此刻應毋須解讀為熊市的來臨，而更像是經濟進入「牛步」，建議可配置多元資產接招。

安聯投信表示，上周在美股一度出現明顯跌幅，然而在美國總統川普宣布對新一輪 3000 億美元關稅中，部份清單關稅推遲至 12 月實施後，此一利多又帶來回彈，使得美股四大指數周五收漲；觀察全球其他市場，泛歐 600 指數因歐洲最新經濟數據表現不佳而單周下跌 0.42%；此外，因香港抗爭近日越演越烈，與阿根廷總統選舉出乎市場預料，引起市場對阿根廷恐債務重組擔之故，亞洲及新興市場上周表現也不佳。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，美中貿易戰整體情勢仍然嚴峻，進而使得歐元區中以出口為主的德國及東歐國家也受到連累，根據歐盟統計局上周公布的數據指出，第 2 季歐元區 GDP 成長率由前一季的 0.4% 下降為 0.2%，再成長持續趨緩的狀況下，市場多預期歐洲央行（ECB）在 9 月的會議後極有可能搭上全球寬鬆列車，實施降息政策救市。

謝佳伶表示，觀察過去一周美股表現，除了因殖利率倒掛現象恐慌而下跌外，也因貿易戰部分商品延緩課稅而出現回彈，顯示現在市場情緒敏感，雖易因負面消息走跌，也會在利多的激勵與價值浮現後快速回神，而若要讓資產相對抗震，同時不錯過反彈契機，建議可以包括高收益債、成長股及可轉債構成的「多元資產」作為核心配置，藉由債券的息收與較低波動帶來下檔保護、並藉成長股捕捉股市引擎，達成追漲抗跌的效果。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短線上，台股仍會受到國際貿易情勢而上下起伏，但因部分台灣企業早已著手調整其生產基地布局，未來也進一步有望受惠於中國廠商的供應鏈去美化趨勢，台股接下來受到美中貿易衝擊的力道將逐漸淡化。

在策略上，廖哲宏表示，由於有 Fed 預防性降息的支撐，加上政府資金在波動較大的時候，有望進場護盤，台股基本面仍有撐，到年底應該會呈現箱型整理，可在拉回出現時伺機加碼；在產業及類股挑選方面，包括 AI、中國企業去美化受惠供應鏈、無線耳機、雲端伺服器以及 5G 相關周邊等科技領域持續看好，具有中長期成長題材，可定期定額持續擁抱。

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