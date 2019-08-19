【中信投信】新興亞股流出收斂 印度股市上周吸金2.1億美元

上周美股因中美貿易戰擴大，出現重挫連帶影響全球股市，美元兌人民幣更是來到 7。此外，美國 2 年期與 10 年期公債殖利率出現倒掛，市場避險情緒濃厚。根據彭博統計外資資金流向，印度股市結束 6 周流出轉為流入，上周吸金 2.1 億美元，成為新興亞股中唯一吸金的股市。韓股與台股連續 3 周遭到外資賣出，上周分別淨流出 4.28 億美元與 11.24 億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管八月以來，外資持續超賣台股，不過就基本面來看，隨著第三季旺季來臨，加上美國宣布，將延後實施原訂於九月開始，對中國輸美、價值 3000 億美元的商品課稅，期降低美國假期購物季銷售衝擊。在出口壓力減緩下，可望有利出口業者表現。

針對近期美國 2 年期與 10 年期公債出現殖利率倒掛，周俊宏表示，根據歷史經驗，殖利率出現倒掛到景氣真正出現衰退，最短還有一年半的時間，投資人無須過度擔憂。至於貿易戰部分，他認為，中國目前進行中的去美國化，對於台灣科技產業相對有利。而近期持續的日韓貿易戰，台灣在上游半導體的部分，亦可望受惠。

展望第三季，周俊宏表示，隨著旺季來臨，科技類股持續展望良好，包含 5G、IOT 等相關趨勢性議題具長線投資價值。同時，隨著手機有新機發表在即，相關供應鏈也有布局機會可多留意。在選股上，可從半年報公布狀況與第三季展望做為挑選要點。整體而言，他預期，中小型股的表現應會比大型股亮眼。

另外，近期市場關注境外資金匯回台灣一事，周俊宏表示，根據境外資金匯回投資產業辦法，境外資金匯回存至專戶後，至少七成需採實質投資，對於金融市場有直接或間接的刺激。然而，匯回資金的標的選擇，仍視風險承受度而定，因此持中性看法。

* 本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。



本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。中國信託投信獨立經營管理。