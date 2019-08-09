金融科技邁步 金管會估今年投入219億 年增上看87%

為發展完整金融科技生態系，金管會過去一年完成多項重要措施，根據統計，2018 年度金融業者投入金融科技發展總金額為 117.3 億元，平均每家業者投入 3936 萬，年增 52.4%，金管會預估今年將投入 219.3 億元，年成長上看 86.9%。

金管會公布最新國內金融業投資金融科技概況，2018 年度合計投入 117.3 億元，其中銀行業最積極高達 79.3 億元、其次是保險業 27.1 億元。

金管會預估，2019 年度將達 219.3 億元，年成長率上看 86.9%，其中銀行業 143 億元、證券期貨業 11.1 億元、保險業 61.5 億元、周邊單位 3.6 億元。

另外，金融科技也帶動更多職務人才，2018 年度共計 7602 人，其中銀行業高達 5544 人、證券期貨業 873 人、保險業也有 848 人。就整體占比而言，2018 年度負責金融科技相關業務員工人數占總員工的比率為 2.44％，較 2017 年度的 2.31% 增加。

而金融業者與金融科技業者業務合作共 107 家，其中銀行業 27 家、證券期貨業 49 家、保險業 25 家，業務合作類型最多為大數據，其次依序為資安、AML/KYC、人工智慧、雲端服務、支付、智能理財等。

金管會表示，為了發展完整的金融科技生態系，以提升我國金融業競爭力，過去一年已完成多項重要措施，包括提出金融發展行動方案、推動金融科技創新實驗機制、開放設立純網路銀行、研訂「證券型代幣發行 (STO)」相關規範等。

金管會也表示，將持續督導金融科技創新園區強化國內外金融科技機構合作交流，打造金融科技國際聚落跨域共創，以協助業者發展國際巿場。