〈財報〉騰訊首季淨利年增17% 金融科技及企業服務營收大幅成長

騰訊 (0700-HK)今 (15) 日公布 2019 年第 1 季財報，營收略遜於市場預期，但淨利達人民幣 272.10 億元，年增 17%，優於市場預期(人民幣 194 億元)，且金融科技及企業服務營收年增逾 4 成。

騰訊週三股價收漲 0.92%，至 374 港元。

週三騰訊股價收漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

騰訊首季營收為人民幣 854.65 億元，年增 16%，低於市場預期 (人民幣 887 億元)；淨利人民幣 272.10 億元，年增 17%，勝預期。

首季手機遊戲營收為人民幣 212 億元，年減 2%，主因在於新款遊戲發布減少，但受惠於季節性活動，營收季增 11%。

個人電腦用戶端遊戲營收為人民幣 138 億元，年減 2%，季增 24%；網路廣告營收為人民幣 134 億元，年增 25%；金融科技及企業服務營收為人民幣 218 億元，年增 44%，主要受惠於商業支付、其他金融科技服務 (例如小額貸款)，以及雲業務所推動。

騰訊各主要平台用戶活躍度尚屬良好。(圖：翻攝自騰訊財報)

第 1 季微信及 WeChat 合併月活躍帳戶數達 11.12 億，年增 6.9%；QQ 的智慧終端月活躍帳戶數，年增 0.9%，至 7 億以上。

收費增值服務訂購帳戶數為 1.655 億，年增 13%，主要受惠於視頻及音樂服務訂購帶動；騰訊視頻訂購帳戶數達 8900 萬，年增 43%，主要受惠於自製 IP 內容大受歡迎。

公司看法

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，今年首季，騰訊各主要平台，皆保持著良好的用戶活躍度，其中 QQ 及微信用戶上傳及分享的短視頻數量，顯著增長。

馬化騰指出，隨著騰訊在中國推出大受歡迎的新遊戲 (例如《完美世界手遊》)，加上《PUBG MOBILE》在國際市場持續增長，遊戲業務重現活力。

馬化騰說，雖然支付、其他金融科技服務及雲業務，目前仍處在早期發展階段，但已帶來可觀收入，「我們在金融科技及企業服務的新分部，披露其業績，展示出我們在內部培育具有長遠增長潛力的業務，所取得的成功。我們相信，公司正在為消費及產業互聯網領域的未來增長，奠定堅實的基礎。」