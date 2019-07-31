〈房產〉房市進入7月淡季 但新北市首購、首換買盤仍穩健

信義房屋 (9940-TW) 統計內部 7 月門市前 29 天的成交資料顯示，結果 7 月延續今年上半年持續回溫的量增表現，交易量年增 18%，月減 4%，反應即使市場步入淡季，但自用需求買家穩健回流，尤其是新北市首購、首換型交易也在穩健成長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7 月步入房市傳統淡季，包括可能受到颱風影響、客戶或從業人員利用暑假帶家人出國等，交易量明顯萎縮，不過今年自用需求買氣回流，步入 7 月淡季但買氣未轉淡。

信義統計資料顯示，北台灣交易量較去年同期明顯量增，包括台北市 7 月交易量年增約 3 成，北市 7 月份包括小宅與中高價的換屋型產品交易量也明顯增溫，不過和 6 月相比仍略減 7%，新北市 7 月交易量年增 14%，且僅較 6 月微減 4%，包括總價 700-1000 萬元的首購型產品，與總價 1000-1500 萬元的首購或首換型產品，都是 7 月市場上熱門的成交物件。

至於台中市則是買氣依舊維持高檔，交易量年增 12% ，且月減 2%，主要成交最多是 700-1000 萬元產品，其次則是 500-700 萬元的一般首購，與 1000-1500 萬的換屋型產品，南台灣的高雄市可能受到短期房市過熱影響，民眾對於價格觀望，因此交易量僅較去年持平，但較 6 月則出現明顯衰退。

曾敬德表示，今年房市 7 月的淡季表現穩定，自住客仍持續回流，自住客看到有越來越多案子成交，也會增添購屋信心與加快決定速度，緊接著步入房市的民俗月，可觀察自用買盤是否仍穩健回流。