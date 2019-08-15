政策轉變 軟銀遠景基金首度投資能源企業

鉅亨網編譯張祖仁 2019年8月15號10點0分

軟銀 (9984-JP) 的遠景基金 (Vision Fund) 週四 (15 日) 宣布首度投資一家能源企業，代表這支總額 1000 億美元基金的政策轉變。該基金過去通常投資 Uber、WeWork 和 Slack 等大型科技企業。

遠景基金表示，已完成對瑞士新創企業 Energy Vault 的 1.1 億美元投資，這是一家創造可再生能源儲存產品的公司。Energy Vault 的系統回收混凝土塊，再建成可儲存和釋放能量的高塔。

軟銀投資顧問 (SoftBank Investment Advisers) 的管理合夥人 Akshay Naheta 在新聞稿中表示，「Energy Vault 解決了如何大規模儲存再生能源的長期而複雜的問題。」

軟銀的遠景基金於 2017 年推出，向新創企業投資數十億美元，推高其估值，攪亂了既有的風險投資模式。該基金上周表示，由於食品外送平台 Doordash 和印度酒店預訂公司 Oyo 等企業估值增加，上季營業獲利同比增加 66%。它表示，它對 81 家科技公司的 663 億美元投資現在價值 820 億美元。

迄今為止，遠景基金的投資組合主要集中在專精於運輸和物流的科技公司，如 Uber 及其東南亞競爭對手 Grab，以及像 Slack 這樣的企業公司以及英國晶片設計商 Arm 等「前端科技」。軟銀在 7 月推出了價值 1080 億美元的二代遠景基金，將針對開發人工智慧的公司。

Energy Vault CEO 兼聯合創始人 Robert Piconi 表示，「在擴大全球影響力的同時，我們很高興與軟銀的遠景基金合作。」

Energy Vault 沒有透露其估值。該公司表示將利用這 1.1 億美元資金「加速其儲存技術的全球部署」。作為投資的條件之一，軟銀投資顧問的合夥人 Andreas Hansson 將加入 Energy Vault 董事會。