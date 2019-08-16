〈蘇建榮開講〉貿易戰+反送中升溫引發股市震盪 國安基金不排除召開臨時會

美中貿易戰情勢反覆，香港反送中抗議升溫，全球股市跟著劇烈震盪，台股也跟著大幅波動，財政部長蘇建榮今 (16) 日表示，國安基金去年開始就密切注意美中貿易戰的情勢變化，如有不理性、重大政經因素影響股市，不排除建議國安基金委員會隨時召開臨時會。



美中貿易戰火綿延，美中兩國隔空互嗆暫時看不到和談曙光，加上香港民眾抗議港府修訂《逃犯條例》持續上街頭抗議，美股上沖下洗波動劇烈，台股也難逃震盪整理，多空交戰大盤指數單日波動逾百點。



蘇建榮今天出席財政部南部地區參訪活動記者會，針對國際股市震盪，國安基金是否進場與目前動態，蘇建榮針對提問做上述回應。



蘇建榮說，美中貿易戰自去年開打以來，國安基金就密切掌握情勢，近期又有香港反送中情勢升溫，美國總統川普也要求中國必須妥善處理香港問題，顯示美中貿易戰已與香港反送中議題結合。



蘇建榮進一步指出，香港是亞洲金融中心，對亞洲市場影響舉足輕重，加上美中貿易戰至少要延燒兩年，短期內難以解決，財政部身為國安基金委員會幕僚單位，除了密切觀察，若有重大情勢變動，不排除建議委員會召開臨時會因應。