全國第一檔 在台灣也可投資丹麥資產擔保債券基金

近年由於全球景氣好轉，股、債是都呈現多頭發展，但 2018 年從高檔回落，市場風險意識增加，加上今年 IMF 下調全球經濟成長率，美國聯準會升息步調也轉向鴿派，保守性商品轉身又成為投資人最愛。兆豐國際投信推出全台第一檔「兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金」，為全國第一檔丹麥基金。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金主要追蹤丹麥資產擔保債券指數 (Nordea callable mortgage bond index)，設有新台幣、美元、人民幣與南非幣，累積型與配息型，募集上限為 200 億新台幣 (新台幣最高為 100 億、外幣等值新台幣 100 億)。

◆什麼是資產擔保債

「資產擔保債券」源於歐洲，為銀行等信貸機構以其持有之金融資產做擔保所發行的債券；資產主要來自房地產抵押貸款、公共部門貸款等。歐洲資產擔保債券發行歷史悠久，其中丹麥規模為全歐最大，指數發行 200 年來從無違約紀錄，且指數的成份債券皆獲 S&P AAA 最高評級。

基金經理人周彥名表示，資產擔保債券在歐洲淵源已久，在歐洲有相當完備的法令背景，且發行機構為政府的特許行業，為投資人承擔債券的信用風險，確保債券的本息攤還，與造成 2008 年金融風暴的 MBS(不動產抵押貸款證券) 有所區別。

周彥名強調，值得一提的是，發行機構將所有抵押資產都留在資產負債表上，一目了然，不像 MBS 是經過層層包裝再出售，有過度發行的風險。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金具有五大特色，包括高信評 (Credit)、高流動性 (Liquidity)、低匯率風險 (Exchange)、資產新配置 (Allocation)、追蹤指數歷史報酬佳 (Return) 等。

周彥名表示，高信評指的就是本產品從上到下皆獲得標普 AAA 的最高評價，包括丹麥國家主權信評、發債之銀行、指數成分債券皆然。而因為丹麥資產擔保債券市場規模為全歐洲最大，接近 4000 億歐元，故流動性也不成問題。

周彥名表示，同時，本基金匯率風險亦較低，原因為丹麥克朗與歐元為聯繫匯率制度，丹麥央行和歐洲央行簽署協議以確保匯率維持在一定的波動區間，而實際波動率都在很小的範圍內，匯率基準為一歐元兌換 7.46038 克朗，法定波動區間為 +/-2.25%，但實際波動區間為 +/-0.5% 以內。

周彥名表示，由於丹麥債本身產品的特殊性，因此它與目前市場上主流的美債、高收債等相關性都較低，適度配置具有優化投資組合的效果。最後，本基金追蹤指數為丹麥資產擔保債券指數，成立以來僅一年為負報酬，勝率相當高，成立 23 年來平均年報酬率為 6.09%。