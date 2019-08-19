泰國第2季GDP年增2.3% 寫2014年以來單季最差

據《彭博》報導，由於美中貿易緊張局勢和泰銖升值，造成出口及觀光收入惡化，泰國經濟今年第 2 季經濟成長速度寫近 5 年來最慢。

泰國國家經濟和社會發展委員會 (NESDC) 週一 (19 日) 公布，今年第 2 季 GDP 年增 2.3%，弱於前一季的 2.8%，這是自 2014 年第 3 季以來最差，與經濟學家預估的中值 2.3% 相符。

NESDB 祕書長 Thosaporn Sirisumphand 表示，本季成長放緩原因包括了國內外的因素，美中貿易戰、全球緊張局勢及乾旱都帶來了風險，另靠著政府的刺激方案，以及美中貿易下一些中國公司移轉到泰國，抵消了部分損失。

他指出，政府還可能進一步推出刺激措施，包括專注於促進私人投資及觀光的行動，此外，政府還可能增加公共支出與國營企業的支出。

受經濟環境轉壞影響，NESDC 將今年全年經濟成長預估，由 3.3-3.8%，下調至 2.7%-3.2%，出口預期由原本的成長 2.2%，降為 1.2%。

泰銖在過去 12 個月中上漲了近 8%，是彭博追蹤的亞洲貨幣中表現最好的一個，泰國央行因此採取了一系列措施，來壓抑短期資金流入，以及干預匯市。

本月早前，泰國央行也意外調降基準利率，為 4 年來的首次降息，並表示隨著全球風險激增，仍有更大的寬鬆空間。

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