[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

鉅亨台北資料中心 2019年8月19號8點34分

台北‧08月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 FH香港正2 元大中型100 本盟 昶和 天仁 嘉裕 富邦科技 喬山 大統新創 興泰 東華 元大電子 中化生 本盟 新紡 大魯閣 元大台商50 旺宏 銘旺科 怡華 立益 元大MSCI金融 台光電 旭隼 昶和 佳和 富邦摩台 精元 遠雄來 大統新創 聯發 富邦發達 建準 統領 程泰 昶和 富邦金融 凌群 威宏-KY 百達-KY 三洋紡 元大MSCI台灣 吉祥全 泰昇-KY 氣立 本盟 永豐臺灣加權 智原 榮星 正道 富邦日本 揚智 元禎 瑞利 國泰日經225 和鑫 永記 正峰新 元大歐洲50 泰碩 毛寶 億泰 元大日經225 創意 日勝化 懷特 元大美元指數 健策 展宇 士紙 兆豐藍籌30反1 茂林-KY 華廣 燁興 國泰股利精選30 立積 三福化 千興 元大S&P日圓反1 科嘉-KY 士紙 威致 富邦歐洲 虹堡 高興昌 華豐 FH彭博高收益債 慧友 東明-KY 首利 FH彭博新興債 互億 申豐 麗正 元大台灣高息低波 聯茂 震旦行 東訊 群益道瓊美國地產 超眾 隴華 錸德 FH富時高息低波 台表科 翔耀 倫飛 國泰RMB短期報酬 昇陽半導體 太空梭 虹光 富邦臺灣中小 新天地 連宇 威盛 新光內需收益 杜康-DR 奇鋐 浩鑫 FH美國金融股 陽光能源-DR 立萬利 國碩 元大US高息特別股 欣巴巴 聯德 銘旺科 新光中國政金綠債 吉源-KY 泰碩 統懋 新光投等債15+ 玉晶光 翔耀 新光ICE美國權值 力銘 太空梭 台新全球AI 新至陞 兆勁 福懋油 穎漢 麗臺 勝悅-KY 立積 吉祥全 宏洲 詮欣 憶聲 嘉裕 昇陽半導體 科風 東華 陞泰 力特 大魯閣 偉聯 喬鼎 立益 華友聯 正達 大宇 愛山林 晟鈦 佳和 皇昌 聯德 聯發 遠雄來 同泰 昶和 夏都 新世紀 三洋紡 欣欣 誠研 本盟 統領 誠創 正道 客思達-KY 嘉威 瑞利 康師傅-DR 聯合再生 正峰新 神州-DR 力銘 大亞 晨訊科-DR 亞太電 億泰 一零四 達能 和益 欣天然 太極 台肥 新海 誠美材 臺鹽 秋雨 奕智博 懷特 川飛 慧友 台紙 鋼聯 悠克 士紙 必應 友勁 燁興 科定 百一 千興 基勝-KY 捷泰 威致 威宏-KY 天瀚 南港 政伸 迅杰 華豐 華上 鑫永銓 光麗-KY 首利 元晶 麗正 華冠 東訊 裕豐 光罩 寶徠 聯強 皇昌 錸德 陽明 倫飛 六福 虹光 康師傅-DR 威盛 聖馬丁-DR 浩鑫 神州-DR 國碩 耀傑-DR 銘旺科 同方友友-DR 統懋 晨訊科-DR 翔耀 友佳-DR 美律 陽光能源-DR 太空梭 精熙-DR 兆勁 中福 麗臺 雷虎 立隆電 中視 希華 秋雨 吉祥全 新利虹 憶聲 國光生 科風 力特 喬鼎 正達 景碩 晟鈦 虹冠電 聯德 同泰 新世紀 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 洋華 世芯-KY 亞太電 達能 大聯大 太極 嘉彰 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 關貿 天瀚 迅杰 康舒 華上 光麗-KY 元晶 易華電 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 台航 萬企 華園 六福 農林 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 泰銘 中視 秋雨 川飛 新利虹 國光生