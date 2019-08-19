[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     FH香港正2 元大中型100          本盟              昶和     天仁                
嘉裕              富邦科技          喬山              大統新創 興泰                
東華              元大電子          中化生            本盟     新紡                
大魯閣            元大台商50          旺宏              銘旺科   怡華                
立益              元大MSCI金融          台光電            旭隼     昶和                
佳和              富邦摩台          精元              遠雄來   大統新創            
聯發              富邦發達          建準              統領     程泰                
昶和              富邦金融          凌群              威宏-KY  百達-KY             
三洋紡            元大MSCI台灣          吉祥全            泰昇-KY  氣立                
本盟              永豐臺灣加權          智原                       榮星                
正道              富邦日本          揚智                       元禎                
瑞利              國泰日經225          和鑫                       永記                
正峰新            元大歐洲50          泰碩                       毛寶                
億泰              元大日經225          創意                       日勝化              
懷特              元大美元指數          健策                       展宇                
士紙              兆豐藍籌30反1          茂林-KY                    華廣                
燁興              國泰股利精選30          立積                       三福化              
千興              元大S&P日圓反1          科嘉-KY                    士紙                
威致              富邦歐洲          虹堡                       高興昌              
華豐              FH彭博高收益債          慧友                       東明-KY             
首利              FH彭博新興債          互億                       申豐                
麗正              元大台灣高息低波          聯茂                       震旦行              
東訊              群益道瓊美國地產          超眾                       隴華                
錸德              FH富時高息低波          台表科                     翔耀                
倫飛              國泰RMB短期報酬          昇陽半導體                   太空梭              
虹光              富邦臺灣中小          新天地                     連宇                
威盛              新光內需收益          杜康-DR                    奇鋐                
浩鑫              FH美國金融股          陽光能源-DR                   立萬利              
國碩              元大US高息特別股          欣巴巴                     聯德                
銘旺科            新光中國政金綠債          吉源-KY                    泰碩                
統懋              新光投等債15+                                     玉晶光              
翔耀              新光ICE美國權值                                     力銘                
太空梭            台新全球AI                                     新至陞              
兆勁              福懋油                                       穎漢                
麗臺              勝悅-KY                                      立積                
吉祥全            宏洲                                         詮欣                
憶聲              嘉裕                                         昇陽半導體            
科風              東華                                         陞泰                
力特              大魯閣                                       偉聯                
喬鼎              立益                                         華友聯              
正達              大宇                                         愛山林              
晟鈦              佳和                                         皇昌                
聯德              聯發                                         遠雄來              
同泰              昶和                                         夏都                
新世紀            三洋紡                                       欣欣                
誠研              本盟                                         統領                
誠創              正道                                         客思達-KY            
嘉威              瑞利                                         康師傅-DR            
聯合再生          正峰新                                       神州-DR             
力銘              大亞                                         晨訊科-DR            
亞太電            億泰                                         一零四              
達能              和益                                         欣天然              
太極              台肥                                         新海                
誠美材            臺鹽                                         秋雨                
奕智博            懷特                                         川飛                
慧友              台紙                                         鋼聯                
悠克              士紙                                         必應                
友勁              燁興                                         科定                
百一              千興                                         基勝-KY             
捷泰              威致                                         威宏-KY             
天瀚              南港                                         政伸                
迅杰              華豐                                                             
華上              鑫永銓                                                           
光麗-KY           首利                                                             
元晶              麗正                                                             
華冠              東訊                                                             
裕豐              光罩                                                             
寶徠              聯強                                                             
皇昌              錸德                                                             
陽明              倫飛                                                             
六福              虹光                                                             
康師傅-DR          威盛                                                             
聖馬丁-DR          浩鑫                                                             
神州-DR           國碩                                                             
耀傑-DR           銘旺科                                                           
同方友友-DR          統懋                                                             
晨訊科-DR          翔耀                                                             
友佳-DR           美律                                                             
陽光能源-DR          太空梭                                                           
精熙-DR           兆勁                                                             
中福              麗臺                                                             
雷虎              立隆電                                                           
中視              希華                                                             
秋雨              吉祥全                                                           
新利虹            憶聲                                                             
國光生            科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  景碩                                                             
                  晟鈦                                                             
                  虹冠電                                                           
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  洋華                                                             
                  世芯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  大聯大                                                           
                  太極                                                             
                  嘉彰                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  關貿                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  康舒                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  易華電                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  台航                                                             
                  萬企                                                             
                  華園                                                             
                  六福                                                             
                  農林                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  川飛                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生