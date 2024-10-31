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聚陽Q3純益季年減1成 前三季EPS 12.76元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-31 21:09

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左起為聚陽執行長周心鵬、董事長周理平。(鉅亨網資料照)

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (31) 日公告第三季財報，稅後純益 11.68 億元，季增 45%、年減 11.6%，每股純益 4.74 元；前三季純益 31.46 億元，年增 2.3%，每股純益 12.76 元，創同期新高。

聚陽第三季營收 104.64 億元，季增 44.9%、年增 12.9%；毛利率 23.7%，季減 0.9 個百分點、年減 3.1 個百分點；營業利益 15.89 億元，季增 60.4%、年增 8%；營益率 15.2%，季增 1.5 個百分點。


累計聚陽前三季營收 267.67 億元，年增 10%、毛利率 25.2%，年減 0.4 個百分點、營業利益 40.6 億元，年增 10.4%、營益率 15.17%，年增 0.05 個百分點。

展望第四季，聚陽表示，整體維持下半年營收 200 億元看法不變，但因船期不定，使得單月營收認列會有前、後月變數，不過整體方向仍正向看待，薩爾瓦多廠也在 10 月正式啟動生產，長線可供靈活調配產能。

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聚陽成衣紡織

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