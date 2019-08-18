〈台股風向球〉川普扮回多頭總司令 市場可望打好第二隻腳

台股指數上周跌 73.6 點，周線連 4 黑，但未再繼續探低，台股交易員指出，外資上週賣超台股逾百億元，但指數仍大漲百點，日線翻紅，顯然有內資主力護盤，美股隨後展現強勢反彈，且又傳美國將延長華為豁免令，美國總統川普扮回多頭總司令，台股可望穩步打出第二隻腳，惟留意即便指數拉高，周三台指期結算前，指數仍有震盪態勢。

就國內狀況來看，台幣過去一周僅貶值 0.02%，顯然外資還停泊在市場上觀望，資金面暫無虞。國際消息上，美債殖利率倒掛，導致道瓊指數重挫，川普親自致電三大銀行，包括摩根大通、美國銀行和花旗等高層，顯然，正積極想辦法穩住市場信心，另又傳美商務部將延長華為豁免令，有助 9 月美中貿易談判氣氛轉正面。

短期來看，只要川普別推文語出驚人，貿易戰加稅利空短期已反映得差不多，加上川普要拚明年連任，因此預料將持續對聯準會施壓，力守美股動能。

至於殖利率倒掛，市場一般解讀，過往發生此現象時，並無政治面因素干擾，且並非代表經濟一定衰退，市場仍無須恐慌，此外，盤面上許多跌深股正逐步轉強，有助大盤穩住第二隻腳。

整體來看，只要資金不棄守，股市暫不必太過擔心，不過，台股交易員提醒，目前技術面仍面臨短均線反壓，加上季線在上，香港情勢又未明朗，利空持續襲擊亞股，加上川普態度多變，即便吹響多頭號角，市場熱度仍恐持續鈍化。

選股上，法人提醒，外資連續賣金控族群尚未收手，而投信高部位的持股也需小心，隨著蘋果新手機下月即將亮相，處在低檔的蘋概族群則有補漲機會。