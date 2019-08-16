台股漲近百點外資趁機出貨 單日賣超逾百億元

台股加權指數今 (16) 日盤中越走越高，最多一度漲近 130 點，終場收在 10420.89 點，上漲 93.76 點，成功守住 5 日線和年線支撐，不過，從三大法人買賣超統計來看，外資還是最大賣壓來源，在集中市場賣超達 101 億元，投信也轉賣，僅自營商小買，合計三大法人賣超達 99.4 億元，為 6 個交易日來單日最大。

三大法人今日合計在集中市場賣超 99.7 億元，外資賣超達 101 億元，且為連 5 賣，投信終結連 6 買轉為賣超 1.23 億元，僅自營商買超 2.78 億元。

從外資的買賣超來看，顯示買盤多集中在中小股個股，並以大型權值股尤其金控族群為主要賣超主軸。

外資今日賣超前 10 大標的依序為富邦全球投等債 4.1 萬張，京城樂富 R1 2.6 萬張，國泰金達 2.5 萬張，鴻海 1.5 萬張，新光金近 1.5 萬張，欣興、中鋼、元大金和仁寶均超過 1 萬張，而英業達也逼近 1 萬張。

而外資買超前 10 大標的為元大台灣 50 反 1 達 2.1 萬張，元大滬深 300 正 2、群創在 1.8 萬張上下，富邦上証正 2、技嘉 6000 張上下，東元、京元電子近 5000 張，光寶科逾 3600 張，華通和中環則超過 2500 張。

投信方面，今日賣超前 10 大標的依序為長榮航逾 1600 張，統一、裕民、廣達和台塑均超過 800 張，鴻海、台半和南亞科遭賣逾 600 張，京元電子和新日興遭賣 500 餘張。

投信買超前 10 大標的則有華通多達 9000 張居冠，其次分別有晶焱和嘉聯益均逾 1000 張，致新、同欣電和光寶科在 800 張上下，世芯 - KY 600 張，冠德、良維和健策均逾 400 張。

法人指出，今日加權指數重新站回年線和 10400 點整數關卡，收長紅 K 棒封閉前一日跳空缺口，顯示多方人氣不墜，然而，外資賣超現貨超過 100 億元，期貨淨多單則減碼 650 口至 38642 口，顯示其態度仍偏空，在外資賣壓尚未明顯緩和前，短線仍是個股零星表現的盤整盤。