盤前財經大事搶先讀2019年8月19日

今日操盤前瞻

除權息：佳能、宏達電、豐達科、泓瀚、豐祥 - KY、台燿、巨大等

將續簽臨時許可？川普闢謠：根本就不想跟華為做生意

在美國商務部對華為禁令「90 天寬限期」於週一 (19 日) 到期的前夕，多家外媒表示，美國商務部將續發華為臨時許可證，延長禁購寬限期 90 天，但美國總統川普卻反駁報導的真實性。閱讀全文...

救經濟 中國人行推「變相降息」新制

中國人行 17 日宣布新的銀行貸款參考利率，對於市場期待已久的利率改革又再向前邁出一步，而新的利率改革將降低中國整體借貸成本，也意味著這次改革有「降息」的效果。閱讀全文...

〈台股風向球〉川普扮回多頭總司令 市場可望打好第二隻腳

台股交易員指出，外資上週賣超台股逾百億元，但指數仍大漲百點，日線翻紅，顯然有內資主力護盤，美股隨後展現強勢反彈，且又傳美國將延長華為豁免令，美國總統川普扮回多頭總司令，台股可望穩步打出第二隻腳，惟留意即便指數拉高，周三台指期結算前，指數仍有震盪態勢。閱讀全文...

〈觀察〉5G 電信白牌商機爆發 網通廠卡位 將成未來 3-5 年新動能

5G 帶動電信白牌商機興起，網通業者看好，在建置彈性高、價格也相對便宜下，電信運營商將擴大採用白牌設備，預計 3-5 年內將顯著成長，也將成為網通廠成長新動能。閱讀全文...

〈觀察〉新台幣利變型保單停售 反助攻壽險傳統保單大賣

因投資去化不易與新台幣避險成本過高兩點因素，造成新台幣利變型保單停售，進而產生保單停售效應，反讓 7 月傳統型保單初年度保費收入大增，年增 13.5%，也排擠到壽險投資型保單初年度保費收入大減。閱讀全文...