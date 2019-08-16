〈財政部記者會〉印花稅廢止案拚新會期過關 財部掛保證：中央編預算補財源缺口

立法院新會期 9 月中旬即將開議，財政部表示，新會期優先處理的印花稅廢止案，目前已呈報行政院，並向地方政府掛保證，強調印花稅廢止後，將由中央編列預算填補印花稅收缺口，爭取各縣市首長支持。

行政院長蘇貞昌 5 月參加工商協進會早餐會，因應工商團體建議，允諾擬廢除印花稅，財政部經評估後，日前已將印花稅廢止草案呈報行政院，但因印花稅屬於地方稅收，廢止印花稅勢將影響地方財源，引來地方縣市長群起反彈。

財政部長蘇建榮說，印花稅近 5 年稅收約 112 億元，占全國年度稅收比重約 0.51%，印花稅廢止後將由中央政府以編列預算的方式，填補地方稅收缺口。

另外，9 月新會期還包括：貨物稅條例延長康復巴士免稅期、調降權證造市證交稅，以及稅捐稽徵法提高惡意逃漏稅罰則，三項法案預計 9 月新會期開議時一併送行政院審查。

其中，貨物稅條例第 12 條「康復巴士及公共大客車免稅」，免稅期已在今年 6 月 4 日到期，有立委提議延長，賦稅署署長李慶華表示，經洽詢相關主管機關評估過後，認為免稅期有延長必要，財政部將提出修正案，預計免稅期將延長 5 年。

至於調降權證造市證交稅，財政部曾在 2014 年提案修正，但當時並未通過，為活絡資本市場交易，包括金管會、券商公會與金融總會都主張將稅率從現行的千分之 3 調降到千分之 1，財政部表示，9 月會期也會將相關增修訂條文送院審查。

另外，稅捐稽徵法則因外界意見分歧，財政部擬訂甲、乙、丙 3 案，針對情節重大者給予不同程度處罰，目前已完成預告。

官員表示，目前規劃朝乙案方向修法，包括將併科罰金提高到 500 萬元，同時針對逃漏稅情節重大者，額外處以 6 個月以上、10 年以下有期徒刑，同時併科處以 1000 萬以上、1 億元以下罰金，以此遏止惡意逃漏稅。