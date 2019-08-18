〈觀察〉一個關鍵 造成車市颳涼風 多家零組件廠營收逆勢創高

儘管中國車市仍處衰退尚未明顯復甦，但劍麟 (2228-TW) 、智伸科 (4551-TW) 7 月合併營收逆勢創單月新高，而為升 (2231-TW) 也創單月次高紀錄，其實關鍵點不在車市買氣，而汽車產業朝更節能、更安全和自動駕駛等發展趨勢，相關零組件銷售優於市場成長，部分業者市占率提生，業績反而趁勢脫穎而出。

全球一階 (Tier1) 汽車零組件供應商大廠 Delphi 認為，缸內直噴引擎 (GDi) 系統仍持續取代一般房車的柴油引擎，因此，7-8 月間雖一向是品牌車廠傳統暑休期間，工作天數較少，但智伸科仍持續受惠新車應用 GDi 系統滲透率不斷提升，帶動汽油高壓泵浦本體和相關零組件出貨暢旺。

劍麟是全球最大汽車安全氣囊殼體和預縮式安全帶專業製造廠，隨著平均每車安全配件的規格持續升級且數量增加之，是主要的受惠者之一。目前汽車零組件營收比重近 75%，是推升營運的主要動能。

為因應持續成長的訂單，劍麟已前往波蘭設立新廠，並取得第一批訂單預縮式安全帶精密導管，預計第四季完工且開始試量產，由於新廠與主要客戶簽訂了產業合作協議，雙方建立起共同研發量產的緊密關係，未來可望挹注其汽車事業部營運規模再放大。

為升做為汽車零組件股王，7 月營收達歷史次高，優於法人預期，為升近幾年積極發展車用毫米波雷達，緊搭自動駕駛的發展趨勢，其中，24GHz 雷達產品應用於盲點偵測 BSD、倒車橫向來車警示 (RCTA)，而今年開發的 77GHz 雷達產品也取得北美校車、警車的專案訂單，預計下半年開始出貨，法人看好其成長動能無虞。

整體來看，汽車整車和零組件產業自 2018 年來遭逢逆境至今，然而，電動車、自動駕駛等汽車發展和新應用還是如火如荼進行中，切入相關領域的零組件業者營運表現將因此脫穎而出。