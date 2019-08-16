〈勤誠法說〉旺季到下半年營收逐季增溫 全年營收估年增6%

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (16) 日舉辦線上法說會，展望下半年，總經理陳亞男表示，隨著傳統旺季到來，加上中國客戶需求回溫，營收將逐季增溫，且下半年將優於上半年，惟外在環境波動大，保守看待全年營收，預計年增率維持 6%，至於先前年增雙位數的預期，現在則為力拚目標。

展望第 3 季，陳亞男指出，美中貿易戰持續為全球經濟增加不確定性，客戶端也受此影響，其中，中國客戶訂單能見度雖比上半年高，但仍偏低，預計第 4 季才會明顯回溫，而美系客戶能見度則持平上季，雖大環境不佳，但在精實管理效益顯現下，毛利率仍可望維持 30%。

展望下半年，陳亞男表示，上半年中國客戶受貿易戰影響，地區營收比重下降至 32%，但隨著貿易戰趨緩，加上終端旺季加持，在美中地區營運齊頭並進下，營收將有明顯成長，第 4 季營收估將較第 3 季成長 25%-35%，來到全年營收高峰。

至於市場關注 AMD 訂單，陳亞男強調，目前 AMD 在全球市占率仍為個位數，加上 CPU 平台正處產品過渡期，對勤誠的營收貢獻相對有限。

陳亞男表示，勤誠今年上半年業外收入方面，主要受惠人民幣對臺幣的匯兌利益，及金融投資產品的貢獻，強勁成長逾 4 成，來到 0.17 億元，而本業也在公司導入精實管理下，朝產品多角化經營，持續增加競爭力，可望進一步推升公司營運表現。