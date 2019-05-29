勤誠因應美中貿易戰展開供應鏈調整 移回台灣產能7月上線

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (29) 日表示，為因應美中貿易爭端，已積極展開供應鏈調整計畫，移回台灣的產能調整將於 7 月上線，並預期下半年在客戶端去化庫存告一段落，加上美中貿易協商結果較明朗後，需求可望回溫。

總經理陳亞男表示，去年下半年美中貿易戰爆發，勤誠就積極評估各種不同方案，包括調整產品出貨地、與國內關係企業設立產線等方式，去年 12 月起調整部分產品出貨地，並在台少量試生產，今年 3 月更與重要客戶決定在台開模計畫。

而在美中貿易戰升溫之下，在美國政府正式對中國價值 2000 億美元商品課徵 25% 關稅後，勤誠與客戶共商因應之道，積極展開供應鏈調整計畫，去年底已將部分產能移為台灣，預計相關產線調整將於 7 月上線，未來不排除在東南亞、美洲等地尋求併購機會，建立生產基地。她並強調，目前並未看到因關稅提升至 25％而出現掉單情況。

陳亞男表示，今年將是非常具有挑戰、非常不明確的一年，美中貿易戰確實影響短期伺服器需求，使產業需求不如去年同期暢旺，成長趨緩，但已做足準備，以期將風險降至最低。

展望後市，陳亞男指出，第 2 季為傳統淡季，客戶需求雖不如去年強勁，但雲端產業持續成長，加上 5G 建設步調加快，長線需求仍將續揚。她並認為，由於去年各大雲端營運商拉貨動能相當強勁，在今年上半年市場放緩之下，客戶也在去化庫存，待美中貿易協商結果較明朗後，預期下半年需求可望回溫。

從各區域營收占比來看，勤誠去年美國營收占比 39%、中國 44%、歐洲 7%，即便美中貿易戰開打，去年下半年至今年第 1 季，美國客戶拉貨動能仍相對強勁，使今年首季美國營收占比達 51%、中國則僅 28%。陳亞男表示，中國市場確實受到美中貿易戰氛圍影響，需求下滑，但中國近來積極發展自主 CPU，未來商機將相當可期。

