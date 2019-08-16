新產能投產迎旺季 興能高Q3 EPS可望再創上市來新高

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 現有產能持續滿載，且訂單能見度高，昆山二廠新產能從本季起陸續開出，新品逐步量產，加上步入營運旺季，董座邢雪坤也樂看下半年營運表現。法人看好，興能高第 3 季營運可望優於第 2 季，每股純益有機會再創上市以來新高。

興能高目前廠房位於江蘇昆山，月產能 360 萬顆，但由於產能持續滿載，現有產能已不敷使用，正在興建昆山二廠，新廠設備於 7 月初到位開始試產，基地面積為一廠的 1.7 倍、達到 1.5 萬平方公尺，預計第 3 季月產能就可望達到 500 萬顆。

以過往營運軌跡來看，邢雪坤日前指出，每年第 3 季到第 4 季上半季，都是傳統營運旺季，但今年下半年受美中貿易戰影響，市場不確定性高，不過，現有客戶訂單目前為止看來「還是蠻正面的」，雖有貿易戰不確定因素干擾，但下半年整體營運仍可望優於上半年。

此外，興能高穿戴式電池產品已取得 GPS 品牌大廠手錶訂單，今年開始大量出貨，而新品異型電池也將隨新產能推升，第 4 季起小量出貨，產品單價高，毛利率表現也可望優於產品平均值。

興能高第 2 季稅後純益 6500 萬元，季增 1.03 倍，年增 44.4%，每股純益 0.76 元。上半年稅後純益 9700 萬元，年增 67.2%，每股純益 1.13 元。