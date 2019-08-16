台股7月收紅成交量回溫 全體券商單月獲利58億、月增幅逾6成

台股 7 月日 K 拉出下影線收紅，券商獲利報喜，據證交所統計，7 月全體券商稅後純益 58.23 億元，較前月大增逾 6 成，累計前七月稅後純益 240.03 億元，仍較去年同期減少 4.92%。

觀察券商三大主要業務表現，包括經紀與自營損益均較 6 月成長，其中經紀業務受惠量能增溫，全體券商 7 月收益共 24.6 億元、月增 53.94%；自營則適逢股利發放高峰期，推升自營商收益，全體券商單月損益共 25.94 億元，月增幅高達 2.25 倍；承銷業務則逆勢衰退，單月收益 2.76 億元較前月減少 12.1%。

業者分析，台股 7 月成交量明顯回溫，加上適逢股利發放旺季，進而推升券商經紀手續費與自營商收益連袂成長，但承銷業務則因手續費殺價競爭，加上部分股票包銷部位虧損，導致收益縮水。

但若拉長時間來看，今年前七月經紀與自營部位受整體成交量衰退，導致收益較去年同期減少，其中經紀業務前七月損益較去年同期大減 35.87%，自營損益也較去年減少 7.31%；惟承銷業務前七月增加 18.27%。

觀察個別券商獲利表現，券商龍頭元大證券單月稅後純益 12 億元稱冠，凱基與富邦券商單月稅後純益分別為 7.3 億元、5.9 億元；另外，包括日盛、群益金鼎、統一證、永豐金證、元富證、華南永昌、國泰證、康和等 8 家券商，單月稅後純益均同步擠入「億元俱樂部」。

