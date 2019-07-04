勤誠上半年營收年增6.08% 下半年旺季效應漸顯現

伺服器機殼廠勤誠（8210-TW）今 (4) 日公告 6 月合併營收 5.03 億元，月減 0.02%，較上月近乎持平，年減 6.3%；第 2 季營收 15.02 億，季減 0.04%，年增 0.3%；上半年營收 30.63 億元，年增 6.08%。展望下半年，勤誠表示，需求可望回溫，加上平台轉換效益，傳統旺季效應將逐漸顯現。

勤誠表示，由於 Intel、AMD 兩大 CPU 平台處於轉換期，加上雲端服務商去化庫存、需求走低，以及對貿易戰後續發展的觀望態度下，客戶下單偏向保守。

勤誠指出，未來美中貿易戰仍充滿變數，為分散供應鏈風險，加速啟動在台生產計畫，預計第 3 季可開始大量生產，除避免貿易戰影響，總部研發資源也將更貼近製造中心及前端客戶，在設計製造與出貨地區上根據客戶需求快速調整。

展望下半年，勤誠表示，美、中兩大市場需求回升，且支援英特爾 Purley 平台第二代、邊緣運算相關伺服器機種開始出貨，旺季效應逐漸明朗。

另外，勤誠也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場的新客戶，隨著 5G 基礎建設步調加快，帶動邊緣運算、 AI 人工智慧及 IoT 物聯網大量應用，雲端產業持續成長，公司新開發之邊緣運算、高密度存儲伺服器機殼解決方案，將是下個階段重要的成長動能。