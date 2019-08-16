【日盛投顧】盤後分析－指數長紅站回年線



◆盤勢分析

1. 周五台股小幅低開震盪，盤中 2330 台積電、2881 富邦金等權值股領軍，加上午盤過後台塑四寶助攻，指數一路緩步走高，終場收盤報 10,420.89 點，上漲 93.76 點，漲幅 0.91%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長紅 K 棒，封閉前一日跳空缺口，多方抵抗轉強。

(2) 量能：因周末效應，市場追價意願有限，成交量再萎縮至 1,192.97 億元，後續上漲宜補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標在低檔轉上、MACD 柱狀體零軸下上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 99.37 億元；外資 - 100.91 億元、投信 - 1.23 億元、自營 + 2.78 億元。

3.OTC 指數開低震盪走高，終場上漲 0.63%；目前上檔壓力為 138 點，下方支撐則為 132 點關卡。

◆PCB、散熱零星個股表現

1. 面板：近期面板報價跌勢收斂，加上股價已達歷史低檔區，3481 群創、2409 友達周五爆量收長紅，帶動小面板 6116 彩晶收盤上漲超過 3%。

2. 半導體相關與 IC 設計：川普推遲關稅有利於今年第三季電子銷售的旺季，上游晶圓代工 2330 台積電轉強、2303 聯電與 5347 世界上漲超過 2.5%。IC 設計的 3527 聚積、8081 致新、3545 敦泰、3035 智原等股價表現強勢。

3.MB：傳統旺季與品牌廠商推出新平台，2376 技嘉 2H19 營運增溫，國內法人轉為買超，周五股價逆轉頹勢底部翻揚；帶動 2377 微星尾盤股價收高。

4. 運輸：族群股價基期低且已整理多日，航運由 2605 新興領航，2617 台航、2612 中航、2637 慧洋 - KY 股價收高轉強；此外，2610 華航、2618 長榮航漲幅超過 2%。

5. 操作建議：台股周五雖重回年線之上，後續觀察能否快速補量，才有機會逆轉偏弱的走勢，建議操作仍以短多應對，可選擇有旺季效應的散熱、PCB、IC 設計等族群，長線佈局可能留意 9 月有新品發布的蘋概股。

