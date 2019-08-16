【華冠投顧】台股量縮橫向整理，凌巨漲停單週大漲3成



◆大盤解讀

由於美股前一晚大跌 800 點，打擊多頭向上反撲的氣勢，所以昨天我就說台股接下來在區間 10180~10542 進行橫向整理的機率就相當高。結果昨天台股大跌 100 點，今天大漲 93 點，不就是我說的區間整理盤嗎？接下來必須等待月線持續向下，未來重新站上月線後，法人才會有比較大的意願加碼台股。

美債殖利率短線上要大幅扭轉機率很低，雖然前幾次美國陷入經濟衰退前都出現過 2 年期和 10 年期美國公債殖利率倒掛的跡象，但股市就是永遠有新的變數，而且歷史往往也不一定重演，所以投資人能做的就是貼近盤面、尊重市場。

現在投資人比較可以期待的利多是美中貿易衝突減緩，以及聯準會降息 2 碼的機率提升。美中貿易戰部分我認為在 9/1 之前，川普極有可能再把剩下的 40% 商品一併延後至 12/15 加稅。此外，從 FEDWATCH 的數據顯示，聯準會 9 月降息兩碼的機率在 8/13 為 2%、8/14 升到 20%、8/15 再升到 31.5%。

◆操作策略

橫向整理的過程中，選股就是要回歸基本面，無論是 7 月營收或半年報皆已公告，此外更重要的是下半年的業績展望，畢境營收和半年報都是過去式，而股價是反映未來的基本面。

舉例來說，上週分享給投資朋友的凌巨 (8105)，除了本業虧損持續縮減外，第二季在業外貢獻下更是轉虧為盈單季每股大賺 1.86 元。而本週股價表現也非常強勁，從 12.2 元一口氣衝到 15.65 元，單週漲幅將近 3 成。

未來投資朋友要掌握的就是這種股票，除了要是多方趨勢外，還有優異的基本面以及法人買盤推波助瀾。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

