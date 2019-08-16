報導稱iPhone 11的Oled面板材料 將與三星S10及Note10相同

在 iPhone 11 系列 開賣之後，使用者可能會發現，顯示螢幕看起來顯得熟悉。

據南韓新聞媒體《The Elec》報導，iPhone 新機將採用與三星 Note 10 和 Galaxy S10 相同的 OLED 面板材料。相較之下，蘋果 iPhone X 和 XS 使用了定製的面板材料，但三星不打算在最新款的 iPhone 上這麼做。

報導指出，iPhone X 和 XS 使用的三星 Oled 螢幕，面板材料稱為「LT2」，只供 iPhone 系列使用。不過在新一代中，三星打算使用代號為「M9」的面板材料，而此一面板已應用於三星自家 S10 和 Note 10 。

《9to5Mac》指出，目前還不清楚為什麼蘋果會停止使用定製面板，可能是目前的三星螢幕已符合蘋果要求的標準，也可能考慮到物流與價格因素。

此前，由於蘋果 Oled 手機出貨未達預期，因此未使用足夠數量的三星面板，而被三星罰款約 6 億美元，可能讓蘋果失去螢幕談判籌碼。

儘管蘋果尚未透露有關 iPhone 11 的任何官方消息，但市場預計，本次系列機種將於 9 月 10 日或 11 日發布，於 9 月 20 日上市發售。據傳名稱為 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。

對於三星來說，旗艦機與供貨蘋果採用相同面板，也能帶來便利，但這不代表 iPhone 11 機種在解析度會與 S10 或 Note 10 相同。

目前銷售的 iPhone XS / XS Max 的螢幕解析度為 458 PPI，而 Galaxy S10 / S10+ 分別為 550 / 522 PPI，Note 10 / Note 10+ 則是 401 / 498 PPI 。