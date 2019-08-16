銀行飯碗難捧！日本銀行業在一年內減少3629人

根據日本大型調查機構「東京商工 Research」(Tokyo Shoko Research) 的調查資料顯示，在截至 2019 年 3 月底時，日本全國 81 家銀行的員工人數為 22 萬 3778 人。與 2018 年度的數據相比，在一年之內減少了 3629 人。

這是自 2005 年度起，有相關的統計數據以來，所出現過的最大減少人數。探究其背後原因，主要是因為在新人招募上的名額降低，還有過去依賴人力的各種傳票處理，因自動化數位技術的採用，在效率上有了大幅提升。

銀行飯碗難捧！日本銀行業在一年內減少 3629 人。(圖片：AFP)

日本的銀行行員人數，於 2008 年 3 月超越 20 萬人之後，大致上都呈現增加的趨勢。2017 年度時，開始出現減少的情況。到了 2018 年度，則不論是大型銀行、地方銀行，還是規模更小的第二地方銀行等，皆出現了員工人數減少的現象。有超過 7 成以上的銀行，行員人數都呈現下滑。

當中，人數減少最多的是三井住友銀行的 710 人。緊接著是三菱日聯銀行的 577 人，以及瑞穗銀行的 310 人。

而減少幅度最大的，則是佐賀共榮銀行。於一年的時間內，從 2018 年 3 月底的 324 人，減少到 2019 年 3 月底的 289 人，減少幅度達 11%。該銀行打出「確立少人數營運體制」的口號，在 2018 年度的員工招募人數只有 1 個。在刪減分行數量，及伴隨著構造改革的抑制人員招募作法下，行員人數在近 3 年減少了將近 3 成。

第 2 名是以岐阜縣為據點的十六銀行，下滑了 9% 至 2480 人。第 3 名是福岡縣的筑邦銀行，減少了 8% 至 548 人。

另外在日本 48 家地方銀行當中，有 36 家銀行人數出現減少。而在 27 家的第二地方銀行中，也有 21 家銀行的行員人數少於過去。