上半年智慧型手機面板需求下滑 OLED占比逆勢提升19%

受全球政經局勢風險加劇影響，今年智慧型手機面板需求下滑，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，上半年全球智慧手機面板出貨量約 8.4 億片，年減 5.2%，但其中 OLED 面板比重逐步增加，占比達 26%，年增 18.6%，展望下半年，預期廠商將朝向屏下指紋、柔性 OLED 方向研發新技術。

群智表示，上半年 3-4 月受到品牌客戶訂單調整及拉貨節奏加快，市場一度出現供應緊湊、出貨量攀升現象，但 5 月過後受美中貿易戰影響，智慧型手機面板出貨再度回落。

若以面板廠商分析，群智表示，上半年京東方、三星在全球智慧型手機面板出貨量皆逾 1.9 億片，市占皆達 23% 分居 1、2 名，第 3 則為天馬 (Tianma) 出貨量達 1 億片，雖持平去年，但在「LCD 打孔屏」市場為主要供應商，市占達 61%，而台廠彩晶 (6116-TW)、群創 (3481-TW) 則位居第 5、第 8 名，占比為 6%、5%。

群智指出，現階段智慧型手機面板仍採用 LCD 居多，但上半年全球智慧手機採用 OLED 面板出貨量達 2.2 億片，占整體智慧手機面板市場約 26%，年增 18.6%，預計 OLED 市場需求將持續走強，今年全年 OLED 手機面板出貨量將達 4.9 億片。

展望下半年智慧型手機面板，群智表示，受終端市場需求低迷影響，下半年手機面板出貨量恐將持續下滑，不過廠商集中度將持續提升，上半年前 5 大廠商占比已達 70%，年增 8 個百分點，而廠商也將持續朝屏下指紋技術、柔性 OLED 直角 (3.5D) 貼合面板技術研發。