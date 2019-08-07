IHS：蘋果iPhone第2季出貨年減14.6% 前五大廠商中表現最差

研究機構 IHS Markit 發布報告指出，今年第 2 季 (4-6 月) iPhone 出貨量年減 14.6%，在整體智慧手機市場，蘋果 (AAPL-US) 市占率僅排名第 4。

蘋果上週發布財報，並未公布 iPhone 銷售數據，早前 Strategy Analytics 和 Counterpoint Research 分別發布報告，推估出貨量分別為年減 12% 及 11%。IHS 推估的數字更低於前兩者，預計出貨僅 3530 萬支，年減 14.6%。

IHS 數據顯示，全球智慧手機市場在第 2 季出貨下降近 4%，在前 5 大生產商中，蘋果是唯一出現年減的公司。

(圖表取自 9to5mac)

依 IHS 報告，第 2 季出貨最多的手機生產商，分別是三星、華為、Oppo、蘋果及小米，華為僅管遭受美國打壓，但無論是季成長、年成長都是 5 大廠商中最多的，分別為 43% 及 13%。

此外，扣除前十大廠商，中小廠在智慧手機市場顯得更為困難，年減達 27%，累計市占率也縮減至僅 12%。

IHS 分析師 Jusy Hong 和 Gerrit Schneemann 認為，iPhone 出貨量放緩的主因，在於旗艦型號價格太高，推出 2-3 年的舊機型，價格上也缺乏彈性。他們認為，iPhone 出貨量還會繼續下滑，這一趨勢不太可能很快得到解決。

報告指出，蘋果公司在促銷活動上愈來愈積極，但受制價格過高及彈性不足，無法大幅拉動銷量。