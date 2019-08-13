〈分析〉Nvidia GPU報價旺！股價正伺機而動？

財經網站《Seeking Alpha》的 Mott 資本管理企業專欄分析指出，Nvidia (NVDA-US) 本月 15 日公布財報後可能股價大漲。

分析師預期，Nvidia 2020 年第二財季營收大減 18% 至 25.2 億美元，EPS 大砍近 41% 至每股 1.15 美元，然而，隨著 Nvidia GPU 的價格上漲，技術圖表也一直顯示股價走高。

根據追蹤 Nvidia GPU 價格的網站 camelcamelcamel.com，Nvidia GPU 最近幾週一直漲價，其 GeForce GTX 1070 創始版自 4 月以來價格一直上升，自約莫 440 美元的水準漲價至 560 美元。

此外，GeForce GTX RTX 2080 Ti 創始版自 5 月開始漲價，價格從 1275 美元上升至 1330 美元。

GPU 漲價表明需求增加或供應量減少，此外，協助 Nvidia 生產部分 GPU 的台積電 (TSM-US) 在發布第二季財報時指出，其業務已經度過了週期谷底，現在需求已經看到上升，這連帶也可能表示 Nvidia 的業務前景正在改善，或許是 6 月初以來 Nvidia 股票開始走高的原因之一。

股票情緒改善

Nvidia 股票開始走高，也令市場情緒改善。根據該圖表，Nvidia 股票短期上看 171 美元左右，約較 8 月 12 日 151.45 美元的價位再往上 14%，這是下一個重要阻力點，以及下跌趨勢觸發位置。

另一個正面跡象是，對強弱指數也在緩慢走高，意味著多頭正進入股市。

未來價格波動很大

期權市場正將該股票財報後的波動程度入價，9 月 20 日到期的期權推測該股票可能自 150 美元履約價漲跌多達 13%，它將該股票的交易區間定在 130.50 美元至 169.50 美元之間。S&P 500 SPDR ETF (SPY-US) 同期漲跌幅度只與履約價 290 美元上下相差 4.7% 左右。

Nvidia 未來最大問號就在數據中心。最近幾季 Nvidia 數據中心成長放緩，但該部門一直是 Nvidia 成長的大主力，如果該部門持續疲弱，恐拖累該公司財報與股價。

此外，遊戲部門最近幾季的營收也深度下降。

此外，Ycharts 數據顯示，以 2021 財年 EPS 7.02 計算，目前 Nvidia 股價約莫是預估本益比 22，並不便宜，相比之下，半導體 SMH ETF 中前 25 持股約莫本益比 18.3，中值則在 16.4。

如果目前 GPU 定價趨勢可以作為財報前瞻，那麼 Nvidia 的財報應該會優於預期。此外，最近的股價走勢也表明投資者信心改善，加總來看可以顯示 Nvidia 股價將走漲。