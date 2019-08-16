〈財報〉沃爾瑪網路銷售強勁上調全年展望 早盤飆漲6%

全球最大零售商沃爾瑪 Walmart(WMT-US)週四 (16 日) 公布了會計年度 2020 年第二季財報，受惠於網路和實體店面銷售業績佳，財報表現亮眼，營收與獲利雙雙高於分析師預期，公司上修全年財測，激勵股價上揚 6%，落在 112.68 美元。

沃爾瑪股價走勢 (圖片: Investing)

沃爾瑪總裁兼首席執行長 Doug McMillon 在財報會議上表示，沃爾瑪市占率擴大，生產力強勁，公司有望超越今年原先的全年財測，同時 McMillon 也針對今年在德州 El Paso 沃爾瑪超市發生的槍擊事件致哀。

沃爾瑪 Q2 財報關鍵數據

總營收: 1304 億美元，此前分析師預期為 1301.06 億美元，優於去年同期的 1280.3 億美元，多出 23 億美元，年增 1.8%

凈銷售額: 1293.9 億美元，去年同期為 1270.6 億美元，略低於分析師預計的 $1301 億美元

調整後每股純益 (EPS): 1.27 美元，破市場預期的 1.22 美元

在考慮固定匯率貨幣下，沃爾瑪總營收達 1317 億美元，增加了 37 億美元，即 2.9%。沃爾瑪銷售額連續兩年累計增長了 7.3%，創下十多年來最強勁的成長佳績。

實體分店營業收入成長 4%，同時也是連續第五年的季度增長，網路總銷售額成長了 37%，其中歸功於沃爾瑪的線上業績表現強勁，在不計入燃料項目的美國同店銷售年增 2.8%。

沃爾瑪國際的淨銷售額為 291 億美元，年減 1.1%。在固定匯率貨幣下，淨銷售額為 304 億美元，增長 3.3%。另一方面，沃爾瑪中國和 Walmex 的強勁業績，受到英國和加拿大疲軟的業績抵銷。

未來展望

沃爾瑪重新調整後的全年財測，預估淨銷售成長將介於 3% 至 4%，低於原先預估的 5%；每股純益從原先的「下跌 1 到 3%」，上修成「微幅下跌和微幅上漲之間」(Slight decrease to slight increase)，這項修正是考慮到公司收購印度電商業者 Flipkart 所帶來的影響。

沃爾瑪財長 Brett Biggs 表示，美國公布七月零售業數據，顯示成長 0.7%，他表示美國零售市場正處於最佳狀態。Biggs 也指出美中關稅將導致部分商品漲價，不過公司正與供應商協調，試著透過輪流進貨來控制成本，緩衝貿易戰會帶來的影響。

分析師將沃爾瑪目標價訂在每股 113 美元，並預期上漲 7%。累計今年沃爾瑪股價共攀升了 14%，去年底沃爾瑪股價僅落在 106 美元。