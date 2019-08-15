電池族群添新兵 新盛力9月掛牌上櫃

鋰離子電池模組製造商新盛力 (4931-TW) 將於 9 月中正式掛牌上櫃，由於前身為 SONY 在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，除具生產技術外，產品也符合市場主流，後續營運可期。

新盛力上半年營收 10.22 億元，年增 16.1%；毛利率 17.77，年增 2.2 個百分點；營益率 6.34%，年增 1.6 個百分點；稅後純益 6327 萬元，年增 32.5%；每股純益 1.14 元。

新盛力主攻非 IT 領域產品，今年上半年營收比重方面，電動工具占 49%、儲能系統占 29% 及輕型電動車占 13%，銷售區域方面，美洲占 49%，歐洲占 26%。

根據 IEK 研究報告指出，全球電池產業規模，可分為一次電池與二次電池領域，鋰離子電池在全球二次電池市場規模，以百萬瓦計算，預估至 2020 年複合成長率達 20%。

此外，鋰離子電池應用領域，近年逐漸擴大，主要取代鉛酸電池與鎳氫電池等，也將成為市場潛力產品。

展望後市，法人表示，新盛力前身為 SONY 在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，除憑藉傳承日廠的生產技術、非 IT 領域具有優勢外，也符合市場主流，後續營運看俏。

產能方面，新盛力總公司位於高雄，研發基地分布在新北市汐止及新加坡，主要產能則位在高雄，新盛力表示，因產能集中台灣，受國際情勢影響不大。

新盛力 7 月營收 2.3 億元，月增 20%，年增 47.9%；累積前 7 個月營收 12.52 億元，年增 20.9%。