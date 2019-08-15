【馮冠華專欄】反覆再尋底的局面應會持續

8 月 15 日不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週三先高後低，指數以 25711 點開出，最高曾見 25718 點，上升 437 點。及後升幅慢慢收窄，午後更曾倒跌約 83 點，最終以 25302 點收盤，上升 21 點。成交方面，金額按日約持平在 840 億。港股通南下總成交額則上升約 18% 至 96 億，流向仍是淨流入，金額上升至約 38 億。滬深股通北上轉為淨流入，金額約人民幣 12 億。藍籌 20 升 28 跌 2 持平 49。



板塊方面，手機設備、出口、體育用品、內航、內銀及中資劵商表現較好。做空方面，佔大市成交稍回至約 16.0%。牛熊證街貨最新比例為 46:54。現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 57:43。重貨區方面，熊證下移至 25950-25999，牛證則下移至 25100-25199。恆指期貨夜市收報 24834 點，下跌 376 點，低水 468 點。港股 ADR 下跌 425 點，相等於恆指 24827 點，當中騰訊 ADR 下跌 4.2%，折合港元 $325.4。

簡評：要跌的，升不了。恆指昨天早段四百多點的升幅，最終幾近全數蒸發。筆者認為原因有多個，包括早上公佈的一系列差於預期的中國 7 月份數據，道指期貨在盤中大挫，與及市場對香港社會運動的擔心，在中央調兵至深圳及川普的搧風點火下有所提升，再加上港澳辦指機場示威屬「近乎恐怖襲擊行徑」等等。



另外，川普政府把原定在 9 月 1 號的新關稅作部分的延遲，從市場反應來看，極其量只可解讀為貿戰稍降溫而鬥爭仍似漫長。綜合來說，港股回調頗大，但市場氣氛依舊甚低迷。中美貿易戰雖會持續，但市場早已習慣這拉鋸；反而香港的社會運動，筆者感到中央對和平示威仍接受，對暴力的立場已呈零容忍態度，社運人士及反對黨的下一歩將舉足輕重！在未有任何轉好跡象前，易跌難升，反覆再尋底的局面應會持續。



昨天美股因債息倒掛而急跌，港股夜期和 ADR 也跌得四腳朝天，今天恆指下試 25000 點以下，看似無可避免了。

盤後騰訊的業績，簡單說盈利是略優於預期，集團對遊戲業務復甦亦感到正面；但按季盈利下跌、收入不及預期、公司提及的廣告供應過剩，以及下半年經營環境嚴峻等因素，在市場尋底中或被放大，留意 250 天平均缐的 $336.2，再跌破則不妙了。昨天推介的創科（669），公佈的中期業績可說強勁。收入、盈利以及派息全有增長，毛利率更連續第十一個上半年錄得增長，甚有機會成為今天的逆市奇葩。

2）國家統計局昨天早上公布的數據，均差過市場預期。社會消費品零售總額按年增長 7.6%，低於預期的 8.6%；首 7 個月固定投資工業增加值增長 5.7%，低於預期的 5.8%，工業增加值為 4.8%，低於市場預期的 6%。（明報）

3）美股上日市況總結：美國 10 年債息昨晚曾跌至低於 2 年債息，形成孳息曲線倒掛，是近 14 年來首次，被視為經濟衰退的重大警號。美股三大指數急挫，當中道指大跌 800 點或 3.05%，標指和納指則分別下跌 2.93% 及 3.02%。十年期債息急挫至 1.579%，美滙指數最新報 98.02，紐約期油最新報 55.13 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：騰訊（700）收市後公佈中期業績，上季收入按年增長 21%，至 888.21 億元人民幣，符合市場預期；非通用會計準則（Non-GAAP）純利則按年增長 19%，至 235.25 億元，屬市場預期上限。

創科實業（669）宣布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 2.85 億美元，按年增長 11.76%，每股盈利 15.61 美仙，派中期息 45 港仙。期內，營業額 37.28 億美元，按年上升 8.66%。

中國聯通（762）宣布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 68.77 億元（人民幣，下同），按年增長 16.32%，每股盈利 0.22 元，不派息。對於 5G 未來的佈局，主席王曉初指目前聯通有兩個思路，一是和中國電信（728）合作，因兩者的 5G 頻率接近，可共建共享；另一選擇是和中國移動（941）合作，但以區域劃分，並以漫遊形式營運。王曉初亦承認曾與中國廣電接觸過，但與中電信及中移動談得較多。王又透露，今年 5G 的投資將在 80 億元左右，總資本開支維持 580 億元，預料可於 9 月在「北上廣深」等重點城市正式開始 5G 商用。

港交所（388）昨天中午公布，截至今年 6 月底止半年業績，股東應佔盈利 52.05 億元，按年增 3.25%。每股盈利 4.16 元，中期息 3.72 元，較去年同期增 2.2%。

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