〈分析〉PCB未來潛力市場-汽車電子

5G 帶動車聯網興起，電動車、智慧型汽車等將成為汽車產業未來發展的大趨勢，而這類型汽車除了在能源使用方式有重大變革外，另一個明顯變化就是電子零件數量大幅增加，這也為 PCB 創造一個新的市場機遇。

5G 的高數據傳輸速率、低延時特性，為車聯網與自動駕駛創造一個理想的平台。因此在 5G 發展逐漸成熟下，未來將大大提升汽車電子化程度，使得 ADAS、車載鏡頭及毫米波雷達等感測器、LED 等零件的用量相應提升。

目前中高階 (28%)、混合動力車 (47%) 和純電動車 (65%) 等車型，其電子零組件價值占整車成本的比重較高。而傳統車型、中低階車型汽車電子化程度及價值相對較低，但也反映出這些車型未來電子化滲透率存有巨大成長空間。

(資料來源: 中國產業信息網) 汽車電子占整車成本比重情況 (%)

根據 Prismark 資料顯示，2018 年全球汽車電子產值達 2260 億美元，2019 年預計達 2350 億美元，年增 4%。而 Prismark 預估 2019～2023 年全球汽車電子產值的 CAGR 約 6%，成為成長最快的 PCB 下游應用領域。

(資料來源: Prismark) 全球汽車電子產值趨勢

Prismark 預估，車用 PCB 產值 2018～2023 年 CAGR 達 5.6%。綜合來看，車用 PCB 市場規模未來五年受惠於車聯網高速發展下所掀起的汽車產業升級，汽車電子將成為 PCB 產品成長最快的下游領域。

而車用 PCB 需求主要集中在 PCB 多層板，及 FPC 兩大塊。以特斯拉 Model 3 來看，光 FPC 單車價值就在 100 美元以上。

隨著線束不斷地被取代，FPC 單車價值及用量將會增至一個新高度，市場預估未來單車 FPC 用量將逾 100 片以上。

根據中國產業資訊網提供的數據顯示，2016～2019 年 FPC 在汽車電子領域的產值 CAGR 將達 4.9%。至 2021 年，FPC 產值可上升到 8.52 億美元。

(資料來源: 中國產業資訊網) FPC 在全球汽車領域產值趨勢 (百萬美元)

儘管全球汽車整體銷售量下滑，但整個汽車產業仍是一個兆元級的市場，因此汽車電子滲透率的提升，依然可為 PCB 產業帶來新亮點。

以傳統汽車來看，各系統對應的 PCB 價值比重分別為動力系統占 32%、車身電子系統占 25%、安全控制系統占 22%，其它占 21%。

由於電動車的動力系統採用電力驅動，會完全取代傳統汽車的驅動系統，因此對 PCB 產生新的需求，這部分需求主要來自電控系統 (MCU、VCU、BMS)。

VCU 中的控制電路及 MCU 主要以一般 PCB 為主，用量分別約為 0.03 平方公尺、0.15 平方公尺。

而 BMS 由於架構複雜，需採用多層板 PCB 且需求量也較大，其中，主控電路 PCB 需求量約 0.024 平方公尺，單體管單元則在 2～3 平方公尺。

根據中國國盛證券提供的數據顯示，一輛電動車平均 PCB 產值逾人民幣 2000 元。

隨著全球汽車產業逐漸從電子化邁入自動化新時代，車用 PCB 產值將隨之帶動攀升，多家 PCB 廠商已開始率先佈局卡好位置。

不過車用零組件涉及人身安全，使得產品認證週期時間較長、進入門檻高的特點。但只要通過客戶認證，將會成為企業營收成長的穩定來源。

因此車用 PCB 具備較高的進入門檻，主要不是技術上，而是在安全上，以及與車廠之間長期以來培養的信任感。

