紐約匯市—衰退警報響起 資金急逃竄！美元漲破98 歐元澳幣重挫

週三 (14 日) 美債 2 年期、10 年期殖利率正式倒掛，為 2007 年來首次出現，投資人擔憂美國經濟即將進入衰退，市場情緒一天之內風雲變色，避險需求爆發，美元一舉突破 98 關卡，創一周多新高。

根據 UBS 統計，2 年期與 10 年期殖利率發生反轉，平均 22 個月後，經濟將落入衰退，且在戰後的 9 次衰退中，成功預示了 7 次，準度達到近 78%。

美國總統川普因此再度抨擊聯準會，稱聯準會主席鮑爾犯了「兩大錯誤」：中期的週期調整，與過度仰賴經濟數據。不過此番談話未因此打壓美元。

分析師認為，儘管殖利率曲線倒掛引發美國經濟擔憂，聯準會可能會做更多寬鬆政策，但相對來說，其他 G10 國家基本面看起來更糟，因此仍將提振美元吸引力。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

相對於前日市場歡樂的情緒，避險需求一天之內又爆發，日圓急拉百點，USD/JPY 再度突破 106，盤中直逼 105.5 關卡，日圓幾乎抹去昨日的跌幅。瑞士法郎也同步走升，USD/CHF 跌 0.30% 至 0.9732。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元相對美元下挫 0.28% 至 1.1137，創下兩週新低。歐洲公布第二季 GDP 季增率僅 0.2%，德國第二季 GDP 季增率更落至 -0.1%，遠低於預期。先前德國公布 8 月份 ZEW 經濟景氣指數，創下 2011 年 12 月以來最低，顯示全球貿易壁壘、貨幣競貶，對德國的出口與工業生產帶來更多壓力，經濟的趨勢展望大幅惡化。

Tempus Inc 副總裁 John Doyle 表示，美國殖利率曲線倒掛是一個衰退指標，不過不只是美國，歐洲都相當疲弱，包括德國、義大利、英國都正在走入衰退，壓抑歐元匯價。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

原物料貨幣遭到嚴重拋售，加幣對美元下跌 0.73%，創兩個月新低。澳幣亦對美元下挫 0.76% 至 0.6747，完全吃掉前日漲幅。

澳盛銀行 (ANZ) 表示，目前全球經濟環境下行，景氣循環相關度高的貨幣都面臨挑戰，澳幣也不例外。儘管聯準會將可能進一步降息，美國與澳洲間的利差，得以減少，但隨著全球不確定性因素仍高，澳幣仍有機會下探 0.65。

AUD/USD15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (15 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 97.99。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1140 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2057 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6750 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3316 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.79 日圓。