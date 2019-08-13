紐約匯市—經濟衰退拉警報！美元轉弱 日圓狂飆；阿根廷慘遭股匯雙殺

週一 (12 日) 市場避險情緒高漲，因中美貿易戰線延燒、香港反送中抗議加劇，全球經濟成長前景堪憂，資金湧入日圓，USD/JPY 盤中一度來到 105.04，若不計今年 1 月單日閃崩紀錄，日圓實已創下一年半新高。

USD/JPY 日線 (來源: FXSTREET)

美元指數盤中衝高後回落，終場下跌 0.17% 至 97.41。美元近日在 97.35 與 97.75 區間震盪，全球經濟前景擔憂提振美元，然聯準會降息與擴大量化寬鬆可能性加深，對美元帶來拉扯效應。

高盛銀行警告，在美國 2020 年總統大選前，美中貿易無法達成協議的可能性增加，對經濟增長帶來更多威脅。「經濟因貿易戰而落入衰退的風險加大，下調第四季 GDP 至 1.8%」。

Western Union Business Solutions 資深分析師 Joe Manimbo 也認為，美中協議難有結果，拖得越久，對經濟帶來的威脅就越大。美債殖利率倒掛已近兩個月，英國、德國等殖利率曲線亦成倒掛態勢。

Charles Schwab 副總裁 Liz Ann Sonders 表示：「衰退風險正在上升，儘管目前市場認為這次循環可能僅是「放緩」，而非「衰退」，但各項數據持續疲軟，實已發出了警告。歷史顯示，股市繳出最差表現六個月後，經濟往往走入衰退」。

最新 FedWatch 顯示，9 月降息機率已達 100%，且今年底之前，降息兩碼的機率為 41.2%，降息三碼的機率也提高至 41.2%。本周經濟數據焦點將關注 CPI 與零售銷售數據。

美元指數 15 分線 (來源: FXSTREET)

阿根廷舉行總統大選初選，現任執政政府大敗，宣告初選失利，出乎市場預期，若按此態勢來看，分析師預期，10 月第一輪的大選投票，恐難以逆轉執政黨不利的局勢。

受此影響，阿根廷比索 (ARS) 兌美元暴跌，盤中一度下挫近三成，USD/ARS 來到 56.127，刷新紀錄。阿根廷股市暴跌 48%，創下 2008 年以來最大單日跌幅。

USD/ARS 日線 (來源: FXSTREET)

阿根廷股市日線 (來源: Trading economics)

截至週二 (13 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 97.41。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1215 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2076 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6749 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3237 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.28 日圓。