日圓回貶可伺機布局 5萬台幣換匯 一天之差可多換台幣近千元

美國總統川普變幻莫測，就在全球股市昨天還在哀鴻遍野，今天就又釋出緩加徵部分商品關稅善意，但是法人認為，短期雖有助於市場打底，但並非中美貿易摩擦根本性的好轉，不宜過於樂觀解讀川普緩加徵關稅，而避險情緒降溫，使日圓大貶至約 107 關卡前，不過預期日圓維持偏多看待，回貶可伺機布局。若以換匯而言，今天日圓兌新台幣重返「0.29﹞字頭，以新台幣 5 萬元計算，短短一天就可多換新台幣近千元。

川普宣佈將對在美國銷售的部分中國商品延後加徵 10% 的關稅，其中包括筆記本電腦，手機和遊戲機等技術產品，將延至 12 月 15 日才加徵，其餘部分從 9 月 1 日起加徵 10% 關稅。根據 3000 億加稅清單估算，暫緩商品規模約占 3000 億清單商品的比例為 57%。

元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊認為，美方對部分商品暫緩加徵關稅，主要是因為這部分商品對中國市場的依賴度高，大多在 70%~90% 以上，加徵關稅對美國消費者影響較大，延緩加徵關稅只是一種降低美國「自傷」的緩兵之計。

元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊表示，從市場策略角度看，相比之前宣佈 3000 億清單全部加徵關稅，部分商品暫緩加徵關稅的情形「優於」市場預期，因此短期有助於市場打底，但並非中美貿易摩擦根本性的好轉，而 A 股中期做多行情要能再次打開，還需要耐心等待基本面和流動性的空間好轉。

此外，元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊表示，近期在美國與中國之間的貿易戰升級以及對全球經濟放緩的擔憂之際，投資者紛紛湧向避險性資產，如美國公債、黃金及日圓等。日圓在受到避險資金追捧下，近期兌美元強勢上漲。不過在美中貿易戰突然降溫下，日圓價格自 105 附近急貶至 107 關卡前，貶值幅度超過 1.7%。

雖然美中貿易戰有降溫的跡象，不過，元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊仍認為，以川普的談判風格來看，未來的不確定因素仍大，短線上避險情緒的消退使近期強勢的日圓重貶，反而給予投資人逢低進場日圓的契機。一般而言，日圓的漲勢若由風險情緒所主導，反應的時間通常較為短暫，此時追價的風險高，因此建議以拉回、分批買進的方式進場佈局為宜，預期日圓維持偏多看待，區間為 104.5~109 之間。

日圓回貶，也使得日圓兌新台幣換匯價跳水重回 0.29 字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價來到 0.2971 元，若與前一交易日日圓換匯高價、也是收盤價 0.3029 元相比，以換新台幣 5 萬元來說，才短短一天就可以多換 3223 日圓、約新台幣 958 元。