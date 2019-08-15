美中貿易緩和刺激有限 離岸人民幣再度重貶

根據 Wind 資料顯示，離岸人民幣匯市於今 (15) 日凌晨收盤報 1 美元兌 7.0542 人民幣，貶值 435 基點，貶幅達 0.62%，已回吐前一個交易日逾一半升幅。

人民幣重貶主要是受到中國、德國紛紛公布不如預期的經濟數據，再加上美國 2 年期與 10 年期公債殖利率出現倒掛，市場對於美國經濟衰退風險疑慮加深，導致避險資金再度擁抱美元，美元指數應聲漲破 98 大關。

而今日中國外匯管理局公布人民幣中間價為 1 美元兌 7.0268 人民幣，調升 44 基點，市場預期調升 76 基點。

離岸人民幣市場方面則是出現止貶回升，截至 09:32 止，暫報 1 美元兌 7.0524 人民幣，升值 20 基點，升幅 0.03%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

有分析認為，隨著美中兩國貿易戰的不斷升級，中國未來將放鬆對人民幣匯率的管控力道。同時，有不少觀察家認為至少在未來一年內，中國都不會與美國就貿易問題達成一致協議。

而由於中國人行將減少對人民幣匯率的管控力道，因此預估未來一年人民幣兌美元匯率將從目前「7」的水準再進一步走弱。

荷蘭國際集團（ING）大中華區經濟分析師 Iris Pang 表示，人民幣匯率不太可能持續性的保持在 6 字頭，除非美中兩國貿易談判進展十分順利，但是這並不是他們預估的情境內。而且人民幣「破 7」也象徵中國，至少在川普任期內，應對這場貿易戰的決心。

彭博社也有消息指出，白宮知情人士透露，中國決定 9 月份派貿易代表赴華盛頓談判，但是中國代表並不對 9 月份談判取得成果抱有樂觀期望，且中國也不會在今年 10 月 1 日國慶節前對美國作出任何讓步。

彭博 (本篇文章不開放合作夥伴轉載)