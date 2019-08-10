紐約匯市—美元V型反轉 川普稱沒打算壓匯率；英鎊挫 經濟陷萎縮

週五 (9 日) 美元指數又再度上演 V 型反轉。盤中美國總統川普表示，將切斷所有與華為的貿易關係，美企不會和華為做生意。反映美中貿易紛擾難息。此外，由於全球央行降息潮洶湧而至，川普指責聯準會需要再多降息，希望能降息 100 點。美元跌至 97.36 的日內新低。

不過川普爾後又強調，他沒有計畫讓美元貶值。「我們擁有世界上最安全的貨幣，得以讓資金湧入美國，是我們的優勢」。美元指數尾盤站回 97.5 以上，收盤小跌 0.08%。總結本周美元指數下跌 0.6%，創 6 月以來最大單周跌幅。

USD INDEX 日線 (來源: FXSTREET)

相對的，歐元兌美元小漲 0.2% 至 1.1201，不過漲勢疲弱，在德國公布不佳的工業數據之後，義大利的政治危機也壓抑了歐元的漲幅。義大利副總理兼內政部長薩爾維尼呼籲重新舉行大選，聯合政府才組閣不到一年半，已經面臨諸多危機。總計本周歐元小漲 0.8%，從連續三周下跌的趨勢中反彈。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

英鎊兌美元重跌 0.82%，因英國公布第二季 GDP 季增率萎縮 0.2%，低於市場預期之持平水準，創下 7 年以來最差表現。此外，在歐盟與英國仍毫無共識之下，英國首相強森持續推動硬脫歐進程，雙雙打壓匯價表現。

Dankse Bank 的分析師認為，儘管下周將公布英國就業報告，但對英鎊的影響焦點，仍在英國脫歐如何發展。「我們仍認為脫歐的日期，可能再度延後一次，國會若再度重新大選也會讓脫歐日程延期。但發生無序脫歐的可能性不能排除，且這將持續挫低匯價。」。

分析師表示，GPB/USD 在 1.200 是重要的心理關卡，「若跌破，恐下看 2017 年低點 1.1985」。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週六 (10 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 97.58。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1198 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2029 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6784 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3223 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.68 日圓。