〈財報〉美中關稅衝擊 思科Q4中國銷售下滑25% 盤後慘跌6%

思科系統 (CSCO-US) 於週三 (14 日) 發布了截至 7 月 27 日最新一季度財報，雖然財報表現亮眼，多項數據成長，但由於本季財報未達上一季財測，導致思科股價在盤後交易一度下跌 8% 至 46.53 美元。

思科股價走勢 (圖片: Investing)

受到中美關稅戰的衝擊，和華為禁令雙重影響下，中國客戶企業皆迴避與美國企業進行交易，導致思科在中國的銷售額下滑了 25%，據公司高層主管 Chuck Robbins 表示，中國國有企業已不再接受思科的競標。

思科財務長 Kelly Kramer 也強調，由於中國民族意識強烈，目前公司已被排除在中國市場外，中國企業也轉而購買中國國內生產的硬體設備，

第四季度財報關鍵數據 (Non-GAAP)

總營收：134.3 億美元，高於分析師預估的 133.3 億美元，年增 6%

總毛利率：65.5%，優於去年同期 62.9%

淨利：35.86 億美元，年增 9%

稀釋後每股純益 (EPS)：0.83 美元，高於分析師預估的 0.81 美元，年增 19%

提供防火牆和病毒威脅偵測軟體等安全業務的思科系統，銷售額增長在第四季度增長了 14%，達到 7.14 億美元，但未達到市場預期的 7.371 億美元。

思科大部分的營收來源，來自網路路由器，該項業務由思科的基礎設施平台部門負責，該部門的季度收入為 78.8 億美元，高於 FactSet 調查的分析師 78.4 億美元的預期。

應用程式部門的收入為 14.9 億美元，與 FactSet 分析師達成的 14.9 億美元的預期一致。思科的安全業務貢獻了 7.14 億美元的收入，低於 FactSet 一致預期的 7.39 億美元。

未來展望

由於美國將對中國課徵新一波關稅，思科預估第一季度財測營收將受關稅拖累，成長將會落在 0% 到 2% 之間，根據 Refinitiv 的 IBES 預測的數據，思科下一季營收範圍將會在 130.7 億美元至 133.3 億美元之間，而分析師預估將有 134 億美元，毛利率將有 63% 至 64%，EPS 將落在 0.80 至 0.82 美元之間。

大摩分析師稱，思科廣泛的客戶群可以幫助該公司度過目前疲軟的中國市場，他們將思科股票評級設為「增持」(Overweight)。思科股價自年初以來上漲了 17%，有分析師認為思科是貿易戰中科技股的最佳安全港。