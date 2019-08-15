傳中國嚴禁黃金進口 為穩定人民幣、防外匯減少

根據路透社消息指出，中國自 5 月份以來，嚴格限制黃金的進口，目的在於防止外匯存底減少，支持人民幣匯價。

根據報導，相關消息人士指出，中國的黃金進口量減少了約 300-500 噸，按照現價計算，總價值達到 150 億至 250 億美元。

根據中國海關數據顯示，中國是全球最大的黃金進口國，去年總進口量，約為 1500 噸，價值達 600 億美元。今年前 6 個月進口量為 575 噸，低於去年同期之 883 噸。

中國黃金進口 （來源：REUTERS)

中國的黃金進口，主要來自瑞士、澳洲與南非等地，以美元支付。

部分消息人士指出：「中國 6 月 7 月現在幾乎沒有進口黃金的配額了，僅部分少數銀行仍有配額，為因應實際需求，因此總進口額才沒降至零」。

在 2016 年人民幣大幅貶值時，中國也曾經限制黃金進口，不過這次的限縮程度，是前所未見的嚴格。

消息人士指出，在人民幣走弱時，中國當局已採取節制資本外流的方式，支撐匯價，若增加黃金的買入，就是讓貨幣外流。因此，禁止進口黃金，主要是為了防止外匯流失。

全球在擔憂經濟放緩下，持續推升黃金價格，俄羅斯與歐洲等國亦大量買進黃金。不過，在中國限制黃金進口後，若其他國家及機購沒有持續購進，供給可能迅速超過中國以外的黃金需求。