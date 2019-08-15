IC Insight：MCU市場2019衰退後將回彈

根據研調機構《IC Insights》最新調查報告顯示，由於美中貿易戰導致電子科技市場成長放緩，全球汽車銷售額下滑，今年半導體微控制器 (MCU) 市場預計將萎縮 6%，不過預計經歷今年慘澹的衰退後，MCU 市場將回彈。

由於受惠於智慧型 IC 晶片卡市場急速回彈，日益改善的全球經濟，加上物聯網 (IoT)、可穿戴式裝置等需求，MCU 市場在過去兩年創下破紀錄的銷售業績。但受到了美中兩大經濟體的貿易緊張情勢影響，今年上半年 MCU 銷售額年減 13%，而 MCU 單位出貨量則下降了 14%。

而來到 2019 年中期，MCU 市場漸趨穩定，IC Insights 預估微控制器將在未來半年內跌幅脫離兩位數百分點，並在今年結束時下降 5.8% 至 165 億美元，略遜於 2018 年年底結束時的新高位 176 億美元。

數據顯示，預計 2019 年全球 MCU 單位出貨量，將從 2018 年的 281 億下降至 269 億。估計到 2020 年，MCU 市場在經歷過 2019 年的動盪衰退後，出現適度的反彈回歸，市場展望明年將增長 3.2% 至 171 億美元，預期出貨量將成長超過 7%，可望創下 289 億單位的新紀錄高業績，甚至超越 2018 年的年度峰值 281 億。

MCU 歷年變化和市場預測 (圖片: IC Insights)

IC Insights 的 MCU 市場年中更新展望，預測 2018 至 2023 年的微控制器銷售額複合年均增長率 (CAGR) 增長 3.9%，並在 2023 年達到 213 億美元。估計 MCU 單位出貨量在五年內複合年均增長率達到 6.3%，至 2023 年可望達到 382 億。

全球 MCU 市場，在近幾年受到強勁的汽車產業發展激勵，自動駕駛感測器所需的單晶片，和連接物聯網 (IoT) 的需求，不過營收也受到了逐年遞減的 ASP(動態伺服器網頁)銷售影響，主要是因為 32 位元的 MCU 產品激烈競爭所致。

IC Insights 認為，32 位元的 MCU 的平均售價已經結束下滑，2018 年至 2023 年的平均銷售價格，估計將下跌 CAGR 3.7%，而 2013 至 2018 年期間的 CAGR 則下跌 16.1%。

自駕車系統中的 MCU

汽車應用仍然是 MCU 最大的終端用戶市場，佔 2019 年微控制器總銷售額的 39% 左右。值得注意的是，IC Insights 估計目前約有 9% 的汽車 MCU 銷售來自物聯網中用於連接車輛的微型控制器。

於汽車產業裡的 MCU 的銷售額，預計將在 2019 年下滑 5% 至 64 億美元，此前 2018 年汽車銷量開始下滑時，MCU 僅上漲 1.1%。

目前汽車最新 MCU 銷售額，估計將在 2020 年上升 1%，並接近 65 億美元，隨後在 2021 到 2023 期間漲幅將逐步增強，最終預測年度將達到 81 億美元。