痛批WTO虧待美國 川普揚言退出

外電報導，美國總統川普在造訪賓州殼牌石油公司 (Shell Oil) 石化廠時發表了演說，表示如果世界貿易組織 (WTO) 虧待美國的情況沒有改善，那麼美國就會在必要的時候退出 WTO。

「我們會在必要的時候離開。」川普說道：「我們知道他們已經欺壓了我們多年，這種事情不會再發生了。」

在先前，川普已多次對 WTO 提出抨擊，表示 WTO 不公平地對待美國，美國政府也沒有必要遵守 WTO 所制定的規則，更揚言將要退出該組織。

川普認為，允許中國在 2001 年加入 WTO 是一項歷史錯誤，因為中國入會後不僅不遵守 WTO 規範，還採取不公平的手段，包括盜取美國技術等，來掠奪他國的經濟，美國因此損失了數百萬的工作以及數兆美元的貿易額。

然而，事實上，在先前由 WTO 所調解的紛爭當中，美方確實也有勝訴的紀錄。川普政府除了要求 WTO 改革規則，同時也效癱瘓了該組織的運作。自 2017 年以來，美國政府持續杯葛 WTO 上訴機構成員的任命程序，削弱了 WTO 運作能力。

目前，上訴機構中 7 位法官的任期即將到期，川普又持續阻止新法官的上任，預期到 12 月時，上訴機構恐將剩下一名成員，面臨嚴重運作危機。

皮特森國際經濟研究所的貿易專家 Chad Bown 表示，美國政府持續削弱 WTO 的舉措，已經造成了永久性的傷害，而且這些舉措都不是能夠被逆轉的。

WTO 成立於 1994 年，美媒指出，美國若退出該組織，對全球經濟的影響很可能遠超出美中貿易戰所帶來的影響，甚至可能改變第二次世界大戰後的世界貿易體制。