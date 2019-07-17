超微新品銷售亮眼 板卡族群有望受惠需求提升

超微 (AMD) 上週搶先英特爾 (Intel)，推出採用 7 奈米製程的新一代電腦處理器「Ryzen 3000」系列，開賣不到 10 天，在日本及韓國的市占率已超越英特爾，另外，超微也推出自家新 5700X 和 5700 公版顯卡新品，搶攻返校季商機，並積極擴增市佔率，法人認為，台廠板卡族群包括技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等，營運均有望受惠換機潮帶動的需求提升。

超微本月 7 日推出第 3 代處理器 Ryzen 3000，採用 Zen 2 架構，並由台積電 (2330-TW) 以 7 奈米製程生產，相較於前幾代版本，擁有更強的計算、省電效能，並擁有更多核心。

超微的 Ryzen 3000 將對英特爾採用 14 奈米製程的處理器造成威脅，根據外媒報導，開賣當天就有不少消費者在專賣店前排隊搶購，據統計，超微處理器在日韓兩國的市占率，因 Ryzen 3000 上市推升下突破 5 成，成功擠下英特爾，坐上市占第一寶座。

且除新一代處理器外，超微本月也推出 5700X 和 5700 公版顯示卡新品，持續搶攻市占，並為即將到來的返校季換機潮暖身。法人認為，隨著國際大廠超微、輝達 (NVIDIA) 本月陸續推出新品，預料板卡族群包括技嘉、微星、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 等，均有望受惠換機潮帶動的需求提升。