〈日韓貿易戰〉日韓副外長將共商解決之道 南韓多管齊下爭取各國支持

近來日韓兩國間貿易摩擦愈演愈烈，而雙方的外交副部長級會議，預計於本週 16、17 日，就二戰時期日本強徵韓國勞工的所謂「徵用工」賠償問題，將在東南亞國家進行協議。

根據國外媒體報導指出，日韓兩國的副外長可能在本週於菲律賓馬尼拉或關島，就徵用工賠償展開協商。

與會人士將有日本的外務事務次官秋葉剛男，還有南韓外交部的首席副部長趙世暎等人。

南韓最高法院於 2018 年 10 月作出判決，命令新日鐵住金、三菱重工業等日企，都需對二戰時的韓國籍強制徵用勞工進行賠償。而在本週的會談當中，預計趙世暎將在會上重申 6 日時，向日方提出之「1 加 1」方案，提議由日韓企業共同籌資賠償。由兩國共同研議出，對日企不造成實際損害的方案。

各界將聚焦在這回的協商結果，因為這次的會談可能為兩國間的對立找到解藥。

日韓副外長將共商解決之道、南韓多管齊下爭取各國支持。(圖片：AFP)

而除了徵用工訴訟問題之外，日韓兩國也可能，就雙方在出口管理上的強化措施進行討論。選擇在第三國召開協商，也是為了避免刺激兩國的輿論，讓協議的過程能夠順利進行。

此外，南韓外交部也在今 (14) 日表示，外交部次官補 (部長助理) 的尹淳九，還有經濟外交調整官尹焵鉉，已經在 13 日前往歐洲，將向 G7 成員國們說明，近來日本實施的各種不當貿易措施。

另外根據《韓聯社》報導，有跡象指出南韓外交部第二次官李泰鎬，以及青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗，可能在近日內分別前往美加，來爭取對南韓的支持。