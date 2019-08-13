〈日韓貿易戰〉韓將日移出白名單 日方評估：進口替代高、影響應有限

受到南韓政府表示要在下月，將日本從出口優惠待遇國名單上除名影響，日本經濟產業省，正對此次南韓採取相關措施的理由，還有會對日本企業造成什麼樣程度的影響等問題，進行分析作業。也由於受影響的南韓進口貨物，日方大多可從其他國家取得，日本政府估計，南韓限制對日出口管制的影響程度，應很有限。

南韓政府在 12 日時表示，要將日本從可轉用為軍事用途的戰略物資出口管理，採取簡易手續的優惠待遇國家名單上除名。在公開募集意見後，會於 9 月中旬在相關制度作出修正。

這次南韓當局的動作，被視為是對日本政府在 8 月 2 日，決定將南韓從出口白色名單上除名的反制措施。

在截至目前，南韓政府把參與瓦聖納協定等出口管理規定的 29 個國家，指定為出口優惠待遇國。這次南韓新設的制度當中，在 29 個國家裡，只有日本被另外分類，所享有的待遇，與其他未參加主要國際協定的非優惠待遇國幾乎相同。

日指南韓未給明確理由、影響應有限。(資料照片) (圖片：AFP)

原本南韓企業對日的出口許可，效期長達 3 年，未來將縮短為 2 年。而採個別審理的出口手續，審查期間也將從 5 天延長為 15 天，所需文件也有所增加。

被南韓政府指定為戰略物資的品項多達 1735 種，日本自南韓進口的石化產品、鋼鐵，以及一般機械等，大多可從其他國家進口，對日本所造成的影響應相當有限。

對於南韓政府的決定，日本經濟產業省在 13 日下午的記者會上表示「正在努力收集詳細資訊」。

由於日本政府已加入國際性的瓦聖納協定等，在武器等方面的出口管理採取嚴格措施。日本經濟產業大臣世耕弘成表示「到底是以什麼根據，說日本在出口管理上沒有依照基本原則，完全沒說明白」，對南韓政府的作法提出疑問。