針對法國課徵數位服務稅 美國企業表達不滿

Google (GOOGL-US)、Facebook (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等三間科技企業，於周一在美國政府聽證會上就法國政府的數位服務稅出面作證。

7 月份，法國參議院批准徵收 3% 的稅，該稅將適用於在法國境內收入超過 2500 萬歐元，全球 7.5 億歐元 (8.38 億美元) 的公司在法國獲得的數位服務收入。

美國貿易代表署 (USTR) 於 7 月開始調查此「不合理」的稅務。該辦公室可能會在 8 月 26 日公眾意見徵詢期結束後針對法國商品徵收新的關稅或新增其他的貿易限制。

亞馬遜國際稅務政策主管 Peter Hiltz 在 USTR 聽證會的書面證詞中表示，超過 10,000 家法國中小型企業皆在亞馬遜的網路商店銷售。並通知他們 Amazon.fr 自 10 月 1 日開始某些費用將增加 3%。

他補充說：「美國透過亞馬遜在法國線上商店銷售的產品和服務將因此稅收而增加更多成本。

Facebook 全球稅務政策負責人 Alan Lee 的證詞稱，稅收「為 Facebook 的商業模式帶來了困難，並將阻礙數位經濟的成長和創新」，也促使 Facebook 需要重新設計系統。

他補充說：「雖然我們可能有可得數據來計算稅收，但仍需要額外的時間和資源來獲取這些數據，並為了新的稅務和審計用途來維護他們」

谷歌貿易政策顧問 Nicholas Bramble 在書面證詞中表示，法國的稅收「嚴重違背了長期存在的稅收規則，並將部分企業視為特定目標」，且「可能會產生關於特定數位活動是否需在法國或在其他地區提供的爭議」。

代表亞馬遜、Facebook、蘋果、谷歌和其他企業的訊息技術產業委員會政策副總裁 Jennifer McCloskey 作證時表示，該稅「代表了一個令人不安的先例，沒有必要且偏離穩定的長期國際稅收進展的政策可能會對總部位於美國的公司產生不利的影響」

委員會補充說，「稅收成本很可能會從供應鏈裡傳遞下去」

包括 Airbnb、亞馬遜、Expedia (EXPE-US)、Facebook、Google、微軟 (MSFT-US) 和 Twitter (TWTR-US) 在內的一系列公司在對 USTR 的聯合書面評論中表示，稅收「是不合理的，因為它違反了國際協議，且它具有歧視性，追溯性和國際稅收政策原則的不一致性」

上個月，美國總統川普威脅要對法國葡萄酒徵稅。 白宮表示：「法國的單邊措施，似乎針對的是在個別經濟區塊中提供服務的新創美國科技公司。」

包括奧地利、英國、西班牙和義大利在內的其他歐盟國家也宣布了自己的數位服務稅收計劃。